Rowerzyści w asyście policji przejechali przez Wrocław. Zobaczcie zdjęcia z czerwcowej Masy Krytycznej

Organizatorzy Masy Krytycznej zachęcali też do oddawania krwi, która w okresie letnim jest szczególnie potrzebna.

"Krew można oddawać w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 7.00 do 17.30, we wtorki i piątki od 7.00 do 13:30 oraz w soboty, od 7.30 do 12.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu" - informowali organizatorzy.