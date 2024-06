Gdzie nad wodę we Wrocławiu i okolicy? Sezon 2024. Które pływalnie są darmowe, za które musimy zapłacić?

Kąpielisko Morskie Oko. Jakie ceny?

Kąpielisko znajduje się przy ulicy Chopina 27, niedaleko Akademii Wychowania Fizycznego. Organizator zapewnia jeszcze czystszą wodę, oczyszczaną za pomocą nowego systemu. Jest czynne od godz. 9 do 19, każdego dnia. Działa do 1 września.

Basen Orbita przy Wejherowskiej - cennik. Ile za wstęp?

Pływalnia letnia Orbita znajduje się przy ul. Wejherowskiej 34, otwarta codziennie w godzinach 9-19. To kompleks trzech basenów odkrytych wybudowanych na The World Games w 2017 roku:

Kąpielisko Glinianki - cennik. Po ile bilety?

Kąpielisko Glinianki położone jest nieopodal stadionu Tarczyński Arena, przy ul. Kosmonautów 1. Otwarte jest w dni powszednie w godz. 9-19, a w weekendy w godz. 9-20. To teren o łącznej powierzchni 17 hektarów, w obrębie którego znajdują się trzy zbiorniki wodne o powierzchni ok. 10 hektarów. Jest tutaj także Wake Park, gdzie można wypożyczyć sprzęt do uprawiania sportów wodnych. Posiada plażę z dostępem do wody.

Cennik:

Bilet normalny (dni powszednie) – 20 zł.

Bilet ulgowy (dni powszednie) – 15 zł.

Bilet normalny (soboty, niedziele i święta) – 25 zł.

Bilet ulgowy (soboty, niedziele i święta) – 20 zł.

Pływalnia nie honoruje kart typu MULTISPORT.