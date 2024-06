Demolował sklep, wszedł na regał i ciskał w policjantów butelkami z alkoholem. Agresywny mieszkaniec Głogowa zatrzymany

Głogów: 32-latek zdemolował sklep. Rzucał w policjantów butelkami z alkoholem

Nocna interwencja głogowskich policjantów zakończyła się zatrzymaniem agresywnego mężczyzny. 32-latek wywołał awanturę w markecie na osiedlu Kopernik. Wszedł na regał z butelkami alkoholu i nie chciał zejść. Nie pomogło też przybycie na miejsce służb.

Policjanci próbowali najpierw łagodnie podejść do agresywnego klienta. Ten odpowiedział im jeszcze większą agresją. Zaczął ciskać w nich szklanymi butelkami z wódką, whisky i winem. Policjanci uznali to za "czynną napaść" i dostosowali do niej własne zachowanie. Ruszyli na mężczyznę z tarczą i gazem pieprzowym.

