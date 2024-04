Malownicze ruiny ukryte w lesie na Dolnym Śląsku. Zamek Bolczów pamięta czasy średniowiecza! Monika Fajge

Ruiny tego średniowiecznego zamku należą do najlepiej zachowanych na Dolnym Śląsku. Zamek warowny Bolczów to jedna z największych atrakcji w Rudawach Janowickich. Fragmenty jego naturalnych skalnych ścian można podziwiać do dziś. Malowniczy, położony ponad 560 metrów n.p.m. zamek Bolczów po prostu trzeba zobaczyć! Zerknijcie do naszej GALERII!