To we Wrocławiu powstały pierwsze komputery. ZETO, ELWRO i ELWAT to pionierzy polskiej informatyki. Zobacz archiwalne zdjęcia

ZETO - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

Budynek ZETO został wzniesiony w latach 1969 według projektu wrocławskich architektów Anny i Jerzego Tarnawskich. Jest przykładem powojennego modernizmu. Jest wyrażony w proporcjach bryły, ściśle horyzontalnej kompozycji, minimalistycznej, geometrycznej formie. Biurowiec ZETO charakteryzuje się regularnym rytmem szklanych pasów z okien, które okalają elewację i z muru pokrytego ceramiczną okładziną. Oparty jest na kontraście czerni i bieli, co nawiązuje do stylistyki op-artu.

To nie pozostaje bez znaczenia w kontekście tego, do czego ten budynek miał służyć. Był równie nowoczesny jak to, co się w nim działo. Parter budynku składa się z holu i sali maszyn, w której znajdowały się w latach 70. pierwsze, polskie maszyny cyfrowe – dobrze widoczne z ulicy, dzięki dużym przeszkleniom. W 1970 roku zainstalowano tam pierwszy, skonstruowany w latach 1968-69 w Zakładach Elektronicznych ELWRO we Wrocławiu, komputer tranzystorowy Odra 1304.