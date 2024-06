Przegląd prasy 23.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

To się nie mieści w głowie! Do barbarzyńskiego ataku na człowieka doszło w piątkowy wieczór w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Początkowo mówiło się, że napastnik użył ostrej maczety. Okazuje się jednak, że było to narzędzie przypominające miecz samurajski. Zadał nim mężczyźnie kilka głębokich i długich ran. Na miejscu pomocy próbowali mu udzielić świadkowie zdarzenia, jednak upływ krwi był bardzo duży. Mężczyzna w stanie bezpośredniego zagrożenia życia został zabrany do szpitala. Udało nam się dotrzeć do zdjęć zrobionych przez świadków tego zdarzenia, uwaga są drastyczne i pokazują dramatyzm tej sytuacji.

Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie.

Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. W 2024 roku święto to zbiegło się akurat z zakończeniem roku szkolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was zbiór najlepszych, najśmieszniejszych memów opisujących święto Taty. Jesteś ojcem? Z całą pewnością zrozumiesz, co mieli na myśli autorzy memów. Dzień Ojca z humorem i dystansem. Zobacz najlepsze memy o ojcostwie.

Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

Czy wiedzieliście, że we Wrocławiu jest sporo barów i kawiarni, które dosłownie pływają po Odrze? To bardzo klimatyczne miejsca, idealne na relaks i spotkania w gronie przyjaciół. Sprawdź, gdzie je znajdziesz.

Określenie "Lepiej późno, niż wcale" aktualnie świetnie nadaje się do opisania prac prowadzonych przy odbudowie linii kolejowej do Karpacza. Pociągi nie kursują tam już od ponad 20 lat, ale dzięki zaangażowaniu urzędu marszałkowskiego, połączenie jest przywracane. Co prawda, miało być gotowe w grudniu 2023 roku, ale wszystko wskazuje na roczne opóźnienie. Zobaczcie jak aktualnie wyglądają prace na tym odcinku. Najnowsze zdjęcia z drona udostępnił nam Pan Marcin Zachariasz, miłośnik kolei, prowadzący na You Tube kanał Kolejowy Raj.

Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

Na placu Nowy Targ praca wre! W czwartek (20 czerwca) została otwarta pierwsza część inwestycji. Pojawiły się nowe rośliny: kwiaty, trawy i pojedyncze drzewa. To jednak wciąż zbyt mało, by móc schować się w cieniu. Na szczęście w najbliższym czasie wrocławianie będą już mogli zacząć korzystać z drugiej połowy placu. Zobaczcie, jak będzie wyglądać!

Obecnie Renoma, za w PRL-u - Powszechny Dom Towarowy, a przed wojną Warenhaus Wertheim. We dawnym Wrocławiu to był symbol luksusu i bogactwa. Ponadto był to też największy w mieście, a w skali całych Niemiec najnowocześniejszy, dom towarowy. Zobacz jak wyglądały wnętrza przedwojennej Renomy z lat 30. XX wieku.

Nie chcecie przeciskać się w tłumie turystów, by zobaczyć Błędne Skały czy Szczeliniec Wielki i nie macie za wiele czasu na zwiedzanie? To miejsce będzie dla was idealne! Nieco zapomniane przez turystów, leżące z dala od popularnych szlaków, zwane Szwajcarią Lwówecką! Mowa o Lwóweckich Skałkach, czyli zbudowanych z piaskowca, efektownych basztach skalnych, które tworzą bardzo ciekawe formy, labirynty oraz przepaście.

KD Premium Nadmorski tak nazywa się bezpośredni pociąg Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia. To już drugi sezon wakacyjny, w którym będzie on łączył Wrocław z Bałtykiem. Pierwszy skład w te wakacje wyjechał z Wrocławia Głównego w sobotę o godz. 6:44. To połączenie będzie dostępne dla pasażerów w każdy weekend, aż do końca wakacji. W zeszłym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, pociągi były wypełnione w około 90 procentach!

Szalejące ceny mieszkań we Wrocławiu dają się we znaki tym, którzy chcą je kupić. Z podniesienia wartości nieruchomości cieszą się natomiast osoby, które mają w ten sposób ulokowany kapitał lub sprzedają „M”. Gdzie mieszkania we Wrocławiu są warte najwięcej? Z pomocą przychodzi ranking, opracowany na podstawie portalu SonarHome.pl. Zobacz w galerii średnie kwoty za metr kwadratowy na najdroższych wrocławskich osiedlach.

Po wyremontowanej ulicy Pomorskiej od początku czerwca jeżdżą samochody, ale nie tramwaje. Trwają jeszcze testy torowiska i ostatnie prace wykończeniowe. Wszystko wskazuje na to, że uda się je zrealizować do soboty, 22 czerwca.

Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

Dolny Śląsk słynie z bajkowych pałaców, urokliwych dworków i poniemieckich zabudowań w centrach miast. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie nieruchomości z duszą, które w ostatnich dniach zostały wystawione na sprzedaż. To prawdziwe perełki architektury! Niektóre z nich znajdują się w ścisłym centrum Wrocławia.

Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa znowu wypełnił po brzegi teren wokół stadionu Tarczyński Arena. To już 14. edycja największej w Polsce i jednej z największych w Europie imprezy promującej piwa z małych oraz średnich browarów polskich i zagranicznych. Wydarzenie potrwa od piątku do niedzieli (23 czerwca). Byliśmy na inauguracji. Zobaczcie zdjęcia!

Po dwóch latach budowy, z wielką pompą otwarto w piątek nowy basen na Zakrzowie. Na otwarciu pojawiło się kilkaset osób, wielu z nich od razu po otwarciu wskoczyło do wody. Prezes Wrocławskiego Parku Wodnego zapowiedział kolejne tego typu obiekty we Wrocławiu. Gdzie powstaną?

We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

Piotr Swend to polski aktor z zespołem Downa, który od 25 lat gra w serialu "Klan". Można go również podziwiać na scenach w Teatrze "21" oraz TR Warszawa. Ma już 34 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się popularny Maciej z "Klanu". Mamy zdjęcia!

Nareszcie doczekamy się remontów na Śnieżce. Wczoraj (20 czerwca) w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym została podpisana deklaracja w sprawie zagospodarowania szczytu. Zakres prac to nie tylko remont dolnego spodka należącego do IMGW. Poznajcie szczegóły.

W sobotę (22 czerwca) we Wrocławiu zostaną otwarte kolejne kąpieliska. Tym razem na Oporowie, Maślicach i Pawłowicach. Młodzieżowe Centrum Sportu przed letnim sezonem wykonało kilka prac porządkowych na nich. Wstęp jest wolny, a do tego mają być strzeżone.

Najbliższy weekend we Wrocławiu obfituje w wiele wydarzeń. W dniach 21 – 23 czerwca będzie się sporo działo. To także pierwsze dni lata i wakacji. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, a do tego będzie potańcówka, święto z okazji otwarcia ulicy Pomorskiej czy otwarcie nowych basenów na Zakrzowie. Sprawdźcie wybrane przez nas weekendowe propozycje. Kliknijcie w galerię!

Lubomierz to nie tylko urocza dolnośląska miejscowość z bogatą historią. To również, a może przede wszystkim, miasteczko, w którym osiedli filmowi Kargul z Pawlakiem. Reżyser Sylwester Chęciński właśnie w Lubomierzu nakręcił część scen do swoich legendarnych produkcji: "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć".

Wrocław z lat 1975-1985 to dla wielu miasto z młodości. Za pośrednictwem tej niezwykłej galerii zapraszamy Was w podróż po mieście, które wyglądało zupełnie inaczej. Znajdziecie tu wrocławskie sklepy, lokale gastronomiczne, czy charakterystyczne punkty na mapie miasta. Dla tych, którzy w tym czasie nie byli jeszcze nawet w planach, te obrazki mogą być zaskakujące. Niektóre zdjęcia ogląda się jak z innego świata. Nawet miłośnicy komunikacji mogą szerzej otworzyć oczy na widok trzech wagonów wrocławskiego tramwaju. Czy to dlatego, że to linia nr 3? No chyba nie do końca... Zapraszamy do oglądania, namawiamy do chwili refleksji i podzielenia się swoimi komentarzami pod galerią zdjęć.