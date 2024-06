Prasówka 29.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [29.06.2024 r.]”?

Prasówka 29.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [29.06.2024 r.] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto.

📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet jednego punktu i stracili wszelkie szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

📢 Mecz Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa tym razem bez deszczu. Znajdźcie się na zdjęciach Mecz Betardu Sparty Wrocław z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa pierwotnie miał odbyć się w ubiegły piątek, ale z powodu obfitych opadów deszczu spotkanie zostało przełożone – pomimo tego, że na trybunach był komplet ponad 13 tysięcy widzów. W ten piątek Stadion Olimpijski ponownie wypełnił się do ostatniego miejsca, ale na szczęście tym razem aura nie sprawiła żużlowcom psikusa. Mecz rozpoczął się punktualnie o 20:30, a Betard Sparta pewnie pokonała Włókniarza 56:34. Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Po 120-letniej willi na Karłowicach pozostały zgliszcza. Ruiny niszczeją w oczach! Sprawa nie jest zamknięta - śledztwo w toku Jeszcze kilka miesięcy temu przy ul. Kasprowicza 23 stała piękna, poniemiecka willa. Ponad 120-letni budynek to wyjątkowy zabytek na mapie stolicy Dolnego Śląska. Niestety, dziś znajdziemy po nim tylko niszczejące ruiny. Prokuratura wciąż nie postawiła zarzutów w sprawie wyburzenia obiektu.

📢 Rowerzyści w asyście policji przejechali przez Wrocław. Zobaczcie zdjęcia z czerwcowej Masy Krytycznej Tradycyjnie już, jak w każdy ostatni piątek miesiąca, przez Wrocław przejechali rowerzyści. Czerwcowa Masa Krytyczna ruszyła z placu Bema i przejechała ulicami miasta w asyście policji. Dotarła na Pergolę przy Hali Stulecia. Jechaliście dziś w kolumnie cyklistów? Odnajdźcie się na zdjęciach! 📢 Uciekali z Wrocławia z całym dobytkiem, nawet z meblami! Zobacz niezwykłą wystawę pamiątek po Żydach z Breslau W Galerii OP ENHEIM we Wrocławiu już niedługo będzie można bezpłatnie obejrzeć wystawę o życiu Żydów represjonowanych w czasach wojny. Na wystawie zobaczymy m.in. ponad stuletnią srebrną tiarę ślubną, niemiecką pozytywkę czy zdobną puszkę na korzenne przyprawy. Zobacz te niesamowite przedmioty i poznaj historię Breslauerów. 📢 Niezwykły Wrocław sprzed 20 lat! Tym żyło miasto, tak na co dzień funkcjonowali mieszkańcy. Unikatowe zdjęcia prosto z naszego archiwum! Pierwszych kilka lat XXI wieku, to był czas obfitujący w wydarzenia we Wrocławiu. Mnóstwo obiektów, obok których dziś przechodzimy było jeszcze w budowie, jak choćby Pasaż Grunwaldzki czy CH Arkady Wrocławskie. Dwa brzegi Wrocławia zaczynał dopiero łączyć most Milenijny, a o budowie AOW nikt nie marzył. Zobaczcie, jak wówczas wyglądało i czym żyło miasto.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [29.06.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [29.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [29.06.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Doda - tak się zmieniła. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej [29.06.2024] 15 lutego br. Doda skończyła 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina [29.06.2024] Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła [29.06.2024] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Kiedyś kwitł tu handel, teraz jest bardzo zielono. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu stolicy Dolnego Śląska do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce, zanim zostało zalane betonem, natomiast obecnie jest tu bardziej zielono niż kiedykolwiek! 📢 Samochód całkowicie spłonął na al. Hallera we Wrocławiu! Kierująca zachowała zimną krew Na al. Hallera we Wrocławiu około godziny 16 zaczął palić się samochód osobowy. Strażacy zainterweniowali bardzo szybko, ale powstały utrudnienia w ruchu. Duże szczęście miała kobieta, która kierowała autem. Zachowała się przytomnie.

📢 Schronisko Samotnia przechodzi zmiany. Wrócą ciepłe posiłki i noclegi dla turystów. Nowości jeszcze tego lata Spore zmiany zapowiada prezes spółki zarządzającej schroniskiem Samotnia w Karpaczu. W najbliższym czasie turyści mogą spodziewać się powrotu ciepłych posiłków i noclegów. Zostanie również wykonany remont.

📢 Otwarcie dolnośląskiego odcinka drogi S3 już wkrótce. Czesi przygotowują się na najazd aut z Polski. Kierowcy dostaną wysokie mandaty? Budowa drogi ekspresowa S3, okrzykniętej najpiękniejszą "eską" w Polsce, dobiega końca na Dolnym Śląsku. Jej przedłużeniem w Czechach ma być trasa z Lubawki, od granicy z Polską do Trutnova. I choć czeski odcinek na razie nie powstał, to nasi południowi sąsiedzi już przygotowują się na najazd kierowców z Polski. 📢 Demolował sklep, wszedł na regał i ciskał w policjantów butelkami z alkoholem. Agresywny mieszkaniec Głogowa zatrzymany W jednym z marketów spożywczych na osiedlu Kopernik w Głogowie doszło dziś w nocy (27/28 czerwca) do awantury. 32-letni agresywny klient wszedł na sklepowy regał z alkoholem i nie miał zamiaru zejść. Na interwencję policji zareagował złością i zaczął rzucać w funkcjonariuszy butelkami z alkoholem. Wysokoprocentowe trunki lały się na podłogę w ogromnych ilościach. Mamy film z akcji, zobacz!

📢 Nowe ogródki działkowe powstaną we Wrocławiu. Pierwsze od 1989 roku! Działkowcy będą mieli do dyspozycji ponad 130 działek ROD Na wrocławskim osiedlu Klecina stanie się coś niezwykłego. To właśnie tam, pierwszy raz od 35 lat we Wrocławiu, powstaną nowe ogródki działkowe. Ponad pięć hektarów terenu działkowcy otrzymali od miasta. To rekompensata za wywłaszczenia pod budowę dróg. Do wzięcia będzie ponad 130 działek. Trwa projektowanie ogródków.

📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Koleje Dolnośląskie ruszyły do Świnoujścia! Pociąg Premium Nadmorski będzie woził pasażerów przez całe lato Szybki wypad nad Bałtyk, a może dwutygodniowy urlop? Niezależnie od planów i możliwości urlopowych, każdy chętny może wybrać się do Świnoujścia na pokładzie pociągu Kolei Dolnośląskich. To najszybsze połączenie kolejowe na tej trasie, przejazd trwa tylko 5 godzin i 13 minut! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 28.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 28.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 28.06.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 28.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 28.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Prawie trzy miesiące po wyborach samorządowych, a banery we Wrocławiu jeszcze wiszą. ZDiUM: Czas na uprzątnięcie już minął 30 dni – tyle czasu po wyborach mają komitety wyborcze, aby posprzątać po sobie. O ile w przypadku wyborów europarlamentarnych ten czas jeszcze nie minął, to w przypadku samorządowych - już tak. We Wrocławiu wciąż możemy trafić na wiszące plakaty byłych już kandydatów do sejmiku lub na prezydenta miasta. ZDiUM upomina komitety i prosi o posprzątanie po sobie. 📢 To we Wrocławiu powstały pierwsze komputery. ZETO, ELWRO i ELWAT to pionierzy polskiej informatyki. Zobacz archiwalne zdjęcia Wrocław w PRL-u słynął z produkcji m.in. z chemii gospodarczej oraz z nowoczesnych komputerów. Stolicę Dolnego Śląska można było by nazwać ówczesną „polską Doliną Krzemową”. To za sprawą kultowych zakładów ZETO, ELWRO i ELWAT, które produkowały komputery i maszyny obliczeniowe, Polska nie została w tyle nauk informatycznych. Zobacz w galerii archiwalne zdjęcia pionierów polskiej informatyki.

📢 1200 nowych miejsc pracy pod Wrocławiem. Gigant chemii gospodarczej zatrudnia! Kto może liczyć na etat? W dolnośląskich Wróblowicach (gm. Miękinia) otwarta została nowa fabryka Persan, hiszpańskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji chemii gospodarczej. Gigant przeniósł część produkcji m.in. z zakładu przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Teraz zatrudnia specjalistów z 13 różnych dziedzin. Łącznie ma tu pracować 1200 osób. 📢 Skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy nać pietruszki Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać.

📢 Wyrównanie i podwyżka od ZUS dla emerytów - nawet 1200 zł więcej! Te osoby mogą liczyć na spłatę Będą kolejne dodatkowe pieniądze dla emerytów w 2024 roku? Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłoby skorzystać kilkaset tysięcy emerytów. Mowa o osobach, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 roku, a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 roku. Jak podaje ZUS, miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby nawet ok. 1200 zł! 📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Syn Justyny Steczkowskiej - tak wygląda. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach Leon Myszkowski to syn Justyny Steczkowskiej. Uwielbia gotować. W kuchni czuje się wyśmienicie. Mogli się o tym przekonać czytelnicy jego bloga. Teraz spełnia się jako muzyka. Ma już za sobą debiut na festiwalu w Opolu. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Leon Myszkowski. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Tak wygląda nowa narzeczona Marcina Hakiela - zdjęcia. Para spodziewa się dziecka! Utytułowany tancerz Marcin Hakiel oraz jego narzeczona Dominika Serowska to jedna z popularniejszych par w mediach społecznościowych. Hakiel, po rozwodzie z Kasią Cichopek, chętnie dzieli się swoim życiem, udowadnia, że jest szczęśliwy i dobrze się bawi. Marcin Hakiel z partnerką Dominiką ogłosili, że spodziewają się dziecka. O jego nowej miłości internauci piszą: "Klasa sama w sobie. Czysta natura. Piękna kobieta". Sami zobaczcie! Zdjęcia Dominiki pokazujemy w naszej galerii.

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Oni są zwolnieni z płacenia abonamentu RTV 2024 - lista. Od tych osób nie pobiera się opłaty Obowiązek opłat za abonament RTV obowiązuje wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Sprawdź, kto jest zwolniony z opłat i jakie są stawki od stycznia tego roku. 📢 Praca marzeń pod Wrocławiem? Szukają niemiłej, marudnej i obrażonej ekspedientki. I jeszcze za to płacą! Nowo otwarte Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie prowadzone jest w stylu PRL. Znajduje się tam restauracja, która potrzebuje ekspedientki. Wymagania, jakie stawiają pracodawcy, są nietypowe: ma być obrażona na cały świat! Oferta pracy zrobiła natychmiastową furorę w sieci. 📢 Takie są objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie.

📢 Rowerzyści masowo przejadą przez centrum Wrocławia. Kierowcy, uważajcie na duże utrudnienia w ruchu Wspólny masowy przejazd rowerzystów po Wrocławiu, czyli Masa Krytyczna, zacznie się na pl. Bema, a skończy na pergoli pod Halą Stulecia. Rowerzyści ruszą w trasę w piątek (28 czerwca) wieczorem, urząd miasta ostrzega przed dużymi utrudnieniami w ruchu.

📢 Nawałnica nad wschodnią i północną częścią Wrocławia. Pogoda zmieniła się w ułamku sekundy. Padał deszcz i grad, wiatr przewracał drzewa W czwartek wieczorem (27 czerwca) na obrzeżach Wrocławia doszło do krótkiej, ale bardzo intensywnej nawałnicy deszczu i gradu. W ciągu jednej chwili, w miejscowościach na wschód, południowy wschód i północny wschód od stolicy Dolnego Śląska upał przestał doskwierać, a widoczność ograniczyła się do kilkunastu metrów przez ścianę deszczu. Zobacz zdjęcia i filmy od czytelników!

📢 Lubuskie jeziora lekiem na upał. Przebadana woda, piaszczyste plaże, ratownicy i masa atrakcji | INFORMATOR Żaglówki, rowery wodne, kajaki, plaże dla dzieci i wiele więcej! Szukacie miejsc, gdzie możecie wypocząć, a także schłodzić się w upalne dni? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż oraz kąpielisk z najczystszą i co najważniejsze przebadaną wodą w Lubuskiem. Co więcej, na większości z nich nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Polecamy je z czystym sumieniem. Tu naprawdę odpoczniecie, nie tylko od upałów! 📢 Jacek Sutryk uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu. Tylko jeden głos przeciw. "A co z tramwajami i radami programowymi?" - pytał radny Jacek Sutryk uzyskał od Rady Miejskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Prezydent Wrocławia przez ok. 1,5 godziny omawiał m.in. stan miejskiej kasy i zrealizowane w mieście inwestycję. Nie zabrakło trudnych pytań z sali. Jeden z radnych był przeciwko.

📢 Taka karma wróci do każdego z nas w lipcu. "Marzenia będą na wyciągnięcie ręki" Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi.

📢 Strącił gniazdo jaskółek w Świebodzicach i skazał pisklęta na śmierć. Właśnie dostał wyrok. To pierwsza taka sprawa w Polsce To sprawa absolutnie bezprecedensowa. Mieszkaniec Świebodzic był sądzony za strącenie gniazda z pisklętami jaskółek tak, jak byłby sądzony za każde inne poważne przestępstwo. Był proces, opinie biegłych, zeznania świadków. Pisklęta miały nawet ustawowego przedstawiciela, który reprezentował je w sądzie i "dał im głos", którego z wiadomych przyczyn same nie mają. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie, pierwszy w kraju. 43-latek okazał się winny i został skazany!

📢 Mandaty na milion złotych! Ten dolnośląski fotoradar bije rekordy. To prawdziwy pogromca piratów drogowych Ten fotoradar to prawdziwy kosiarz mandatów i pogromca kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, nawet nieznacznie. Przez niecałe trzy miesiące zarejestrował najwięcej naruszeń prędkości na Dolnym Śląsku. Więcej niż każde inne urządzenie przez pół roku! Kierowcy będą musieli zapłacić w sumie około miliona złotych mandatów!

📢 Miliony dla Śląska Wrocław za europejskie puchary. Ile WKS może zarobić w Lidze Konferencji? Śląsk Wrocław przygotowuje się do nowego sezonu na zgrupowaniu w Austrii. Już 24 lipca rozegra pierwszy mecz w europejskich pucharach - rywalem wrocławian będzie na wyjeździe Riga FC. Do zgarnięcia się poważne pieniądze. Ile można zarobić w Lidze Konferencji? 📢 Biały Kościół niedaleko Wrocławia. Tu poczujesz się jak w zagranicznym kurorcie. Całoroczne domki i piękna piaszczysta plaża! Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele latem 2024. Ruszył sezon Nad Stawami. Sprawdziliśmy, ile kosztują bilety wstępu i noclegi. Tutaj na Dolnym Śląsku poczujesz się, jak w kurorcie. U stóp wzgórz niemczańsko-strzelińskich (niedaleko Wrocławia) znajdziecie dużą piaszczystą plażę, całoroczne domki i spokojną okolicę. Można też dobrze zjeść. Sami zobaczcie!

📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Kończy się pewna epoka legendy Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu. 📢 Wrocławskie tramwaje w połowie XX wieku. Na torach w mieście królowały Konstale. Mnóstwo zdjęć! Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć.

📢 Praca na wakacje. Te zawody gwarantują najlepsze zarobki. Praca od ręki. Kogo szukają pracodawcy i ile płacą? Praca na wakacje – korzystają z niej nie tylko studenci. To dobry sposób, żeby podreperować domowy budżet. W tym roku (2024) wakacyjnych ofert pracy nie brakuje. Jak raportują specjaliści, jest ich więcej niż przed rokiem, a zarobki poszły w górę o mniej więcej 10 proc. Kogo szukają pracodawcy i ile można zarobić w wakacje? Zobaczcie stawki!

📢 Niewidzialny Dom, czyli nowa atrakcja na mapie Wrocławia. To drugie w Polsce tego typu miejsce! We Wrocławiu otwarto nowe miejsce edukacji i "rozrywki" Niewidzialny Dom - pierwszy taki w stolicy Dolnego Śląska, a drugi w Polsce. Wewnątrz możesz doświadczyć świata, w którym żyją osoby niewidome. Warto zwiedzić tę niezwykłą instalację.

📢 Obwodnica śródmiejska we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Grzyby w dolnośląskich lasach! Grzybiarze zachwyceni, bo jest wysyp kurek i borowików. Gdzie zbierać najlepsze okazy? Sezon grzybowy już się rozpoczął. Mimo, że mamy dopiero początek lata, na Dolnym Śląsku grzybów nie brakuje, a mieszkańcy regionu wciąż chwalą się swoimi zbiorami. Wśród najładniejszych okazów są borowiki szlachetne, kozaki oraz kurki. Gdzie zbierać grzyby? 📢 Świeżo wyremontowana ulica Pomorska we Wrocławiu i jej "zasadzki". Wrocławianie chcą wiedzieć, o co chodzi Jak to bywa w przypadku nowych inwestycji we Wrocławiu, po pierwszych zachwytach, przychodzi czas refleksji. I pytań o zastosowane rozwiązania. Nie ominęło to również ulicy Pomorskiej. Mieszkańców najbardziej ciekawią dwie rzeczy: krzywe linie prowadzące przez skrzyżowanie z Dubois, a także drzewa i latarnie na środku chodnika. Sprawdziliśmy, dlaczego właśnie tak to zrobiono.

📢 Dolnośląskie miasta, w których żyje się jak w bajce. Potwierdzają to sami mieszkańcy! Myślicie o przeprowadzce? 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź! 📢 Wakacyjne festiwale i duże koncerty we Wrocławiu. Te dni w kalendarzu warto zarezerwować! Gdzie warto wybrać się latem? Sezon festiwalowy w pełni. Wakacyjne imprezy plenerowe, wielodniowe festiwale i koncerty odbędą się również we Wrocławiu. Wielbiciele aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu nie powinni być zawiedzeni. Mnóstwo muzyki, ale też jedzenia, fantastyki, magii, historii, zabytkowych amerykańskich aut i motocykli. Oj, będzie się działo w te wakacje! Zobacz największe festiwale we Wrocławiu w wakacje 2024 w naszej galerii.

📢 Granat bez zawleczki na miejskim kąpielisku we Wrocławiu. W każdej chwili może eksplodować! Na miejscu straż i policja W środę wieczorem (26 czerwca) na miejskim kąpielisku na wrocławskim Oporowie znaleziono granat. Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy. Trwa oczekiwanie na przyjazd saperów! 📢 Najpiękniejsze dolnośląskie miasta i miasteczka. TOP 10! Kryją wiele zabytków i tajemnic. Musisz je odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić latem. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w lipcowy weekend.

📢 Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu doceniony za oceanem! Trafił do setki najpiękniejszych dzieł sztuki na świecie Wrocławski pomnik poświęcony żołnierzom niezłomnym pierwszej i drugiej konspiracji znalazł się wśród stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ma również szansę na nagrodę publiczności. Organizatorzy prestiżowego konkursu CODAworx ogłoszą wyniki 30 sierpnia 2024 r. Głosować można do 2 lipca. 📢 Małgorzata Kożuchowska w ogrodzie pokazała się tak, jak stworzył ją Bóg. Zabrała głos w ważnej sprawie Małgorzata Kożuchowska prężnie działa w mediach społecznościowych. Dzieli się zawodowymi projektami, a także ujawnia, co robi na co dzień. Niedawno udostępniła nagranie z ogrodu, na którym pokazała się w nietypowej odsłonie - pokazała się tak, jak stworzył ją Bóg. Jak wygląda w takim wydaniu? Zerknijcie do galerii i poznajcie szczegóły na ShowNews.pl.

📢 Ogromny pożar pod Wrocławiem. Płonie zabytkowy pałac w Jelczu-Laskowicach. Dym widać z Sępolna, na miejscu jest 13 zastępów W środę (26 czerwca) w Jelczu-Laskowicach wybuchł ogromny pożar. Płonie poddasze zabytkowego pałacu, ale ogień rozprzestrzenia się na pozostałe części budynku. Na miejscu z żywiołem walczy 13 zastępów straży pożarnej. Dym widać z kilku kilometrów, m.in. z wrocławskiego Sępolna, a nawet z Oławy. 📢 Baseny i kąpieliska we Wrocławiu - sezon 2024. Które pływalnie są darmowe, za które musimy zapłacić? W tym sezonie we Wrocławiu działa 6 letnich kąpielisk: Orbita, Glinianki, Morskie Oko, Harcerska, Królewiecka i Jeziorowa. Do tego dochodzą baseny na Brochowie, przy Borowskiej i najnowszy z nich - na Zakrzowie. Które pływalnie są darmowe, za które trzeba zapłacić?

📢 Pustynia z turkusowym jeziorkiem pośrodku. To miejsce na Dolnym Śląsku robi wrażenie, choć może tam być śmiertelnie niebezpieczne! Turkusowa wodą w jeziorku, a wokół biały piasek. I to na Dolnym Śląsku! Wydawałoby się, że to idealne miejsce na wypoczynek. Tymczasem prawda o tym tajemniczym miejscu jest zupełnie inna, a wstęp wzbroniony. Uważajcie, to miejsce jest śmiertelnie niebezpieczne!

📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Nowa trasa rowerowa przez dziką część Wrocławia. Otwarto malowniczą ścieżkę wzdłuż rzeki Oławy Kiedyś nieubita ziemia, dzisiaj ładnie wyrównany szuter. Skorzystaliśmy z nowo otwartej trasy pieszo-rowerowej, prowadzącej wzdłuż nabrzeży Oławy. Ponad kilometr nowiutkiej ścieżki na Przedmieściu Oławskim zapewnia piękne widoki na otaczającą przyrodę. 📢 Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia. Idealne miejsce do przetrwania upałów Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Najtańsze mieszkania pod Wrocławiem! Na sprzedaż za mniej niż 300 tys. złotych. Mamy zdjęcia ze środka. Aktualne oferty Wrocław po raz kolejny uplasował się w gronie miast z najwyższymi cenami nieruchomości w Polsce. Na szczęście, tuż poza granicami stolicy Dolnego Śląska, wciąż można kupić mieszkania za mniej niż 300 tysięcy zł. Sprawdziliśmy, jak wyglądają najtańsze lokale z powiatu wrocławskiego od środka. Zdjęcia znajdziecie w galerii. 📢 Tłumy na kąpieliskach, dworcu PKS i kolejka do saturatora. W PRL-u tak wrocławianie spędzali wakacje Przyszły wakacje - czas słonecznej pogody, urlopów, relaksu nad wodą. A jak odpoczywaliśmy ponad 40 lat temu we Wrocławiu? Tłumy na dworcach, pełne kąpielisko i saturator na rynku - tak to było w czasach PRL. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 To miało być modelowe osiedle Wrocławia. Jak dziś wygląda, jak się tam mieszka? Tzw. modelowe osiedla mają we Wrocławiu już blisko 100-letnią historię. Słynna wrocławska WUWA powstała na osiedlu Dąbie, przy parku Szczytnickim w ciągu zaledwie kilku miesięcy 1929 roku i przyniosła do niemieckiego wówczas Breslau falę modernizmu. Ponad 80 lat później, gdy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, postanowiono powtórzyć ten eksperyment i stworzyć od podstaw modelowe osiedle WUWA 2 - Nowe Żerniki, w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia i wrocławskiego stadionu. Jak udał się ten eksperyment?

📢 Niesamowite zdjęcia lotnicze przedwojennego Wrocławia. Dzisiaj te miejsca wyglądają zupełnie inaczej Niezwykle popularne są dzisiaj zdjęcia z drona, ale moda na fotografie z lotu ptaka sięga wiele dalej. Niemal 100 lat temu nie było takich udogodnień, jedyną szansą na zobaczenie Wrocławia z góry był lot samolotem. Miasto przed II wojną światową wyglądało kompletnie inaczej. Jak? Możemy się o tym przekonać, oglądając zdjęcia lotnicze z tego okresu. Zobacz je w galerii. 📢 Bastion Sakwowy to nowa duma Wrocławia, a co z dawnym obserwatorium? Doczeka się remontu? Byliśmy w środku Wyremontowany Bastion Sakwowy niedawno został otwarty dla wrocławian i turystów. I choć robi bardzo dobre wrażenie, wiele osób wciąż zastanawia się czy w przyszłości remont przejdzie także dawne obserwatorium astronomiczne? Sprawdziliśmy to i zajrzeliśmy do jego wnętrza, zobacz zdjęcia.

📢 16 darmowych atrakcji Dolnośląskiego. Pomysły na wakacje pod Wrocławiem bez wydawania pieniędzy. Muzea, punkty widokowe, tajemnicze miejsca Dolnośląskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. Województwo można zwiedzać wzdłuż i wszerz, na różne sposoby, od miast po wiejskie skanseny, od gór po jeziora, między najwyższymi szczytami i najgłębszymi podziemiami, pieszo, rowerem, samochodem lub koleją. Mimo wielkiej popularności regionu wśród turystów nie wszystko na Dolnym Śląsku jest na sprzedaż, a w każdym razie nie za wszystkie atrakcje trzeba płacić. Przedstawiam pomysły na darmowe wycieczki po Dolnym Śląsku w sam raz na wakacje, urlop czy weekend. Jakie atrakcje Wrocławia są darmowe, gdzie blisko miasta szukać tajemniczych ruin i cudów przyrody, dostępnych bez płacenia?

📢 Wrocław i jego mieszkańcy 24 lata temu. Unikatowe zdjęcia stolicy Dolnego Śląska. Tak to wyglądało na przełomie wieków Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad!

📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Dzień Ojca 2024. Memy, które rozbawią cała rodzinę, ojca może też! Tak to widzą internauci Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. W 2024 roku święto to zbiegło się akurat z zakończeniem roku szkolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was zbiór najlepszych, najśmieszniejszych memów opisujących święto Taty. Jesteś ojcem? Z całą pewnością zrozumiesz, co mieli na myśli autorzy memów. Dzień Ojca z humorem i dystansem. Zobacz najlepsze memy o ojcostwie.

📢 Unoszą się na Odrze i serwują kawę oraz drinki. Oto pływające restauracje we Wrocławiu. Znasz je wszystkie? Czy wiedzieliście, że we Wrocławiu jest sporo barów i kawiarni, które dosłownie pływają po Odrze? To bardzo klimatyczne miejsca, idealne na relaks i spotkania w gronie przyjaciół. Sprawdź, gdzie je znajdziesz. 📢 Promocja oficerska absolwentów AWL we Wrocławiu. Tłumy na placu Wolności, łzy wzruszenia i radość W sobotę (22 czerwca) odbyła się na placu Wolności Promocja oficerska Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 494 absolwentów otrzymało promocję na pierwszy oficerski po pięcioletnich, dwustopniowych studiach magisterskich i kursie oficerskim dla podoficerów zawodowych.

📢 Srebrna Góra - perła Dolnego Śląska we włoskim klimacie. W tej wsi można się poczuć jak na wzgórzach romantycznej Toskanii Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo. 📢 Zalew Radkowski już otwarty po remoncie. Z jakich atrakcji można tam korzystać? Zobacz zdjęcia Na otwarcie Zalewu w Radkowie po kapitalnym remoncie czekali mieszkańcy pobliskich miejscowości i całego Dolnego Śląska. Prace trwały 2 lata i kosztowały 5 mln zł. Oficjalne otwarcie 22 czerwca, ale już można z niego korzystać.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Konkurs Miss Polonia ma już 95 lat! Ola z Dolnego Śląska walczy o koronę i tytuł najpiękniejszej. Zobacz finalistki Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Edycja 2024 jest jubileuszowa, bo 95. Co roku do tego konkursu piękności zgłasza się kilkaset kobiet. Nie inaczej było tym razem. Do ścisłego finału zakwalifikowały się jednak tylko 24 piękne panie. Wśród nich jest pochodząca z Dolnego Śląska Ola Gołębiewska, studentka zarządzania i fotomodelka.