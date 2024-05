Prasówka 27.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 27.05.2024”?

Prasówka 27.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 27.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Pieseł nie żyje. Najbardziej znany pies w internecie bawił nas przez lata! Zobaczcie najlepsze MEMY W piątek (24 maja) świat obiegła smutna informacja o śmierci Kabosu, psa rasy shiba. Psa wyjątkowego, któremu popularność przyniosło jedno zdjęcie i setki tysięcy memów stworzonych przez internautów z całego świata. Zobaczcie najlepsze memy z piesełem w roli głównej w naszej galerii zdjęć.

📢 Towarzyszy ci ciągłe przemęczenie? To może być symptom choroby! Co suplementować? U podłoża ciągłego zmęczenia organizmu, które jest nazywane także przewlekłym zmęczeniem, leży wiele czynników. Część z nich ma związek z fizjonomią, a część z psychiką człowieka. Współczesny pęd, zła dieta, a także tryb pracy niekorzystnie wpływają na funkcje naszego organizmu. Chroniczne zmęczenie może być także objawem chorób. Jakich?

Prasówka 27.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Komplet widzów na Stadionie Olimpijskim oklaskiwał zwycięstwo Sparty nad Stalą Gorzów (ZDJĘCIA) To już tradycja, że podczas meczu żużlowców Betardu Sparty Stadion Olimpijski wypełnia się do ostatniego miejsca. W niedzielę wrocławianie w obecności ponad 13,5 tys. widzów rozbił ebut.pl Stal Gorzów 56:34. Wspieraliście żużlowców WTS-u na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Ponętna "Słowianka Donatana" w bikini! Paula Tumala wygląda naprawdę pociągająco GALERIA 26.05.2024 Paula Tumala sławę zdobyła dzięki udziałowi w teledysku Cleo i Donatna "My Słowianie". Pracowała także przy pokazie Calvina Kleina, a w przeszłości spotykała się z polskim koszykarzem NBA - Marcinem Gortatem. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [27.05.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków [27.05.2024] Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [27.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [27.05.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [27.05.2024] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 Monika Olejnik i jej niebanalny styl - zdjęcia. Takich stylizacji pozazdroszczą nawet dziewczyny 20+ [27.05.2024] Monika Olejnik, znana dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, od lat inspiruje stylem. Jest na bieżąco z trendami, nie boi się odważnych kolorów i ich oryginalnych połączeń. Kreacje wieczorowe, w których się pokazuje, zwykle robią furorę. Podobnie jak dodatki - buty i torebki. Na co dzień Monika Olejnik lubi luźne stylizacje, prezentuje modę miejską, czasem sportową. Zobaczcie, jak się ubiera jedna z najpopularniejszych gwiazd telewizji. Zdjęcia pokazujemy w galerii.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [27.05.2024] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze.

📢 Tak wygląda nowa narzeczona Marcina Hakiela - zdjęcia. Para spodziewa się dziecka! [27.05.2024] Utytułowany tancerz Marcin Hakiel oraz jego narzeczona Dominika Serowska to jedna z popularniejszych par w mediach społecznościowych. Hakiel, po rozwodzie z Kasią Cichopek, chętnie dzieli się swoim życiem, udowadnia, że jest szczęśliwy i dobrze się bawi. Marcin Hakiel z partnerką Dominiką ogłosili, że spodziewają się dziecka. O jego nowej miłości internauci piszą: "Klasa sama w sobie. Czysta natura. Piękna kobieta". Sami zobaczcie! Zdjęcia Dominiki pokazujemy w naszej galerii.

📢 Ślimaki w ogrodzie - tak się ich pozbędziesz. Wypróbuj trik cioci Krysi, a ślimaki szybko znikną z ogródka [27.05.2024] Ślimaki to prawdziwa zmora posiadaczy ogródków przydomowych i działek. Ślimaki są pożyteczne dla przyrody, jednak w ogródku to szkodniki, które niszczą kwiaty, rośliny, sadzonki owoców i warzyw. Mamy sprawdzony trik, który pozwoli ci szybko, skutecznie i humanitarnie pozbyć się tych szkodników z twojego ogródka. Wypróbuj, a będziesz zachwycony efektem.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 26.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Odwiedziłeś już "Gastro Miasto" we Wrocławiu? To ostatnia szansa by tam zajrzeć. Koniecznie sprawdź, co można kupić We Wrocławiu trwa długo wyczekiwany weekend z "Gastro Miasto", podczas którego spróbujecie pysznych dań i napojów z całego świata. W tym roku pojawiło się także mnóstwo stoisk z winem oraz kilka dodatkowych atrakcji. To już ostatni dzień by tam zajrzeć.

📢 Twoje osiedle we Wrocławiu również było kiedyś wsią! Kiedy przyłączono te tereny do miasta? Pomoże w tym stara mapa Wrocław ostatni raz zmieniał swoje granice ponad 50 lat temu, bo w 1973 roku. Ostatnie wioski przekształcane w osiedla pamiętają więc już tylko nieco starsi wrocławianie. Na mapie miasta można jednak znaleźć osiedla, które jeszcze niecałe 70 lat temu były malutkimi wioskami, a dziś znajduje się tam cała masa inwestycji mieszkaniowych i nowoczesnych dróg. Kiedy wioski dzisiejszego Szczepina, Ołbina, Przedmieścia Oławskiego czy Gaju, stały się osiedlami? Sprawdź!

📢 Na dworzec Świebodzki wrócą pociągi. A co z ważnym przejściem dla pieszych i rowerzystów? Jest petycja Tysiące wrocławian nie dowierza, że pociągi faktycznie mogą wrócić na dworzec Świebodzki. Wstępne plany na rewitalizację linii kolejowych 274, 275 i 757 są już niemal gotowe. Właśnie odbyły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy Wrocławia i potencjalni pasażerowie mogli wyrazić swoją opinię. Najczęściej poruszanym tematem był łącznik ul. Góralskiej z ul. Tęczową, który jest sprawdzonym skrótem dla pieszych i rowerzystów. Co się z nim stanie? 📢 Ta moneta 5 złotych może być warta fortunę. Takiej pięciozłotówki szukają teraz kolekcjonerzy Masz w portfelu monetę 5 zł? Być może właśnie masz szansę na prawdziwą fortunę i nawet o tym nie wiesz! Niektóre monety są cenniejsze niż ich nominał. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie monety, których wartość sięga kilkuset tysięcy złotych. Sprawdź koniecznie w naszej galerii.

📢 10 najlepszych atrakcji Polski zdaniem czytelników portalu „The Guardian”. Które miejsca zachwyciły turystów z całego świata? Słynny brytyjski dziennik „The Guardian” zabiera porady i wskazówki podróżnicze od swoich licznych czytelników. Opublikował też listę najlepszych atrakcji Polski, stworzoną na podstawie porad zagranicznych turystów, którzy odwiedzili nasz kraj w ciągu paru minionych sezonów. Które polskie atrakcje najbardziej zachwyciły turystów z całego świata? Przekonaj się – niektóre miejsca mogą zaskoczyć!

📢 Oto przyszłość! W magazynie pod Wrocławiem pracują nowoczesne dźwigi i roboty. Człowiek nie jest już potrzebny? Bosch to jedna z pierwszych firm na świecie, która swoje prowadzi produkcję na zasadach Przemysłu 4.0. Oznacza to niemal całkowitą automatyzację produkcji i wymianą danych poprzez elektroniczny sprzęt. W Mirkowie pod Wrocławiem otworzył się właśnie w pełni zautomatyzowany magazyn, obsługiwany przez sześć automatycznych dźwigów i trzy autonomiczne roboty.

📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 26.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 26.05.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy! 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 26.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 26.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 26.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Kibice Śląska w Częstochowie, także na sektorach Rakowa (ZDJĘCIA) Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław. Kilkuset kibiców Śląska Wrocław dopingowało swoich kibiców w Częstochowie podczas wygranego 2:1 meczu z Rakowem. Co ciekawe - nie siedzieli tylko na sektorze gości, ale także wśród fanów miejscowych. 📢 Kibice przywitali w nocy piłkarzy Śląska we Wrocławiu. Były race i gromkie śpiewy (ZDJĘCIA i FILMY) Piłkarze Śląska Wrocław ok. 1 w nocy wrócili do Wrocławia po wygranym meczu z Rakowem. Przy Oporowskiej, gdzie podjechał autokar, czekała na nich duża grupa kibiców. Były race i gromkie śpiewy. 📢 Śląsk odebrał medale za wicemistrzostwo Polski! | Raków - Śląsk 1:2 SKRÓT, GOLE, RELACJA Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 1:2 (SKRÓT, GOLE, RELACJA). To miało być święto piłki - jednocześnie w Częstochowie, w Białymstoku i na rynku we Wrocławiu. Zanim jednak rozpoczęło się spotkanie Raków - Śląsk (1:2), Jagiellonia już prowadziła z Wartą 3:0. Emocje się skończyły. Jaga została mistrzem Polski, a Śląsk - po raz czwarty w historii - wicemistrzem. Brawo drużyna! Brawo trener Jacek Magiera! Śląsku - dziękujemy!

📢 Sprzęt ogrodniczy i do warsztatu prosto od wojska. Niedługo duża wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu 29 maja we Wrocławiu odbędzie się duży przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Do kupienia będzie m.in. dobrej jakości sprzęt do warsztatu i ogrodu. W sam raz na tegoroczny sezon. Co i za ile będzie można kupić od AMW? Zobacz zdjęcia i ceny w galerii. 📢 Życzenia na Dzień Mamy - najpiękniejsze z możliwych. Zarówno poważne, jak i wesołe. Idealne na SMS Dzień Matki to przepiękne święto. Przypominamy, że ten wyjątkowy dzień już 26 maja. Pamiętajcie, żeby złożyć życzenia swoim mamom. Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA NA DZIEŃ MAMY. Są tutaj zarówno życzenia poważne, wzruszające, jak również te wesołe i zabawne. 📢 Karambol na autostradzie A4! Droga zablokowana w kierunku granicy, tworzą się duże korki GDDKiA informuje, że około tuż po godz. 12, na autostradzie A4, doszło do karambolu czterech pojazdów. Jezdnia na wysokości Gniewomierza, między węzłami Legnica Wschód i Legnickie Pole, była zablokowana przez ok. pół godziny. Powstał 5-kilometrowy korek.

📢 Mniej i bardziej znane atrakcje Kotliny Jeleniogórskiej. Pałace, park i... bociany! Kotlina Jeleniogórska to zachwycający region, który kusi nie tylko pięknymi pałacami, ale i bajkowymi widokami. Znajdziemy tu dawne rezydencje na wodzie, panoramę Karkonoszy oraz malutkie wioski zaklęte w czasie. Jesteście ciekawi, jakie znane i mniej znane atrakcje warto zobaczyć w okolicy? Te szczególnie polecamy! 📢 Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 1:2. Oceny wicemistrzów Polski za mecz z Rakowem Częstochowa Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2:1 w ostatnim meczu sezonu 2023/24. Oceniliśmy piłkarzy Śląska za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali 1-10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki.

📢 Erik Exposito królem strzelców ekstraklasy! Jak to się stało, że dopiero pierwszym ze Śląska | Raków - Śląsk 1:2 Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław. Erik Exposito został królem strzelców ekstraklasy w sezonie 2023/24. Kapitan Śląska Wrocław strzelił 19 goli. Co ciekawe - to pierwszy król strzelców ze Śląska Wrocław w najwyższej lidze, chociaż przecież WKS ma w swoim dorobku dwa mistrzostwa Polski. Śląsk Wrocław w ostatnim meczu sezonu pokonał w Częstochowie Raków 2:1, a Exposito - tuż po przerwie - strzelił gola na 1:1.

📢 Policja zatrzymała na Rynku agresywnego kibica Śląska Wrocław (ZDJĘCIA) Na wrocławskim Rynku postawiono telebim, na którym transmitowany jest mecz piłkarzy Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa. Ok. 30 minuty musiała interweniować policja. Uczestnicy wydarzenia powiadomili policję o agresywnym zachowaniu jednego z kibiców. Po przepychankach, które trwały kilka minut, prowodyr całego zamieszania został zatrzymany i przewieziony na komisariat. 📢 Tłumy wrocławian kibicują Śląskowi. WKS zaczął swój mecz z opóźnieniem i zna wynik spotkania w Białymstoku W sobotę (25 maja) około godz. 17 w strefie kibica na wrocławskim Rynku pojawiły się tłumy kibiców Śląska. Zapełniona jest niemal połowa placu Gołębiego. Trzeba było wykazać się cierpliwością, bo zespół Jacka Magiery rozpoczął mecz z około 40-minutowym opóźnieniem. Jagiellonia szybko objęła prowadzenie w swoim meczu, ale mimo to, nasi kibice wierzą w mistrzostwo Polski i świetnie się bawią w Rynku.

📢 Raków - Śląsk. Gradobicie w Częstochowie. WKS nie będzie mistrzem...? (WIDEO, ZDJĘCIA) RAKÓW Częstochowa - ŚLĄSK Wrocław. O godz. 17:30 miał rozpocząć się mecz Śląska z Rakowem, ale 20 minut przed pierwszym gwizdkiem nad Częstochową przeszła ulewa i gradobicie. Na murawie stoi woda.

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. 📢 Śląsk pokonał Trefl i wciąż jest w grze o tytuł! Tak kibicowaliście w Hali Stulecia (ZDJĘCIA) Koszykarze Śląska Wrocław w trzecim półfinale Orlen Basket Ligi pokonali Trefla Sopot 76:70 i w serii o awans do finału przegrywają już tylko 1-2. Czwarty mecz w poniedziałek o godz. 20 w Hali Orbita. Wspieraliście w sobotę „Trójkolorowych” na trybunach Hali Stulecia? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Frytka była gwiazdą Big Brothera, a potem zniknęła z mediów. Tak dziś wygląda Agnieszka Frykowska Agnieszka Frykowska wypłynęła na początku lat dwutysięcznych, dzięki udziałowi w programie Big Brother. Zdobyła ogólnopolską popularność. Kilka lat po sukcesie zdecydowała się zniknąć z mediów. Zmieniła nawet imię na Maja. Oto jak obecnie wygląda. Dziś stawia na naturalność - jest nie do poznania! 📢 Burze i wichury nad Wrocławiem. W Mietkowie spadł grad! Pogoda zepsuła się w kilkanaście minut W sobotę (25 maja) do godziny 14 mieszkańcy Wrocławia i okolic mogli delektować się fantastyczną pogodą. Temperatura w cieniu osiągała 24 stopnie, więc można było wybrać się nad wodę, na rower lub dłuższy spacer. Pogoda jednak spłatała nam figla. W kilkanaście minut niebo zrobiło się ciemna, a wokół stolicy Dolnego Śląska grzmi. W Mietkowie spadł taki grad, że strach było jechać autem. Wszędzie pomruki i błyski. Zobacz!

📢 Ceny na wrocławskim Jarmarku Świętojańskim. Ile kosztuje porcja pierogów, a ile pamiątkowy kubeczek? Jarmark Świętojański we Wrocławiu otworzył się w piątek (24 maja). W ten weekend jest duża szansa na zrobienie zakupów przed wielkimi tłumami, dlatego warto zastanowić się nad odwiedzeniem Rynku. Sprawdziliśmy dla was ceny podczas tegorocznej edycji. Ile trzeba zapłacić za porcję pierogów złożoną z 7 sztuk? A ile kosztuje kubeczek z zabawnym napisem? Większość produktów sprawdzicie w naszej galerii! 📢 Tragedia na Dolnym Śląsku. 19-latek zastrzelił mężczyznę starym Waltherem. Obaj mieszkali na jednej posesji Minimum 10 lat więzienia grozi 19-letniemu Bartoszowi Ż, który w nocy ze środy na czwartek (22-23 maja) zastrzelił 44-letniego mężczyznę, z którym mieszkał na jednej posesji. Do zdarzenia doszło w Brunowie pod Lubinem, w gminie Chocianów na Dolnym Śląsku.

📢 Hurt, Mezo, Genesis, Pascal Brodnicki i wielu innych. 20. urodziny Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce to moc atrakcji! W dniach 25 i 26 maja odbywają się 20. urodziny Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. Park Szczodre wypełni się w ten weekend gwiazdami, a każdy z odwiedzających będzie mógł znaleźć atrakcję dla siebie. Sprawdź szczegółowy program imprezy, na której po prostu trzeba być! 📢 Bulgocząca woda w fosie miejskiej we Wrocławiu. Przyciąga wzrok spacerowiczów. Co to naprawdę jest? W okolicy Promenady Staromiejskiej i placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu można zaobserwować tajemnicze bąble, na powierzchni wody. Spacerujący przez kładkę wrocławianie robią temu zjawisku zdjęcia, obawiając się o duże zanieczyszczenie naszej fosy. Czy to ulatniający się gaz? A może to jakaś chemiczna substancja? Znamy odpowiedź!

📢 Sauna i balia na szczycie wzgórza, z widokiem na Wrocław. Można przyjść nawet nocą. Niesamowite przeżycie! Zatrzymują się w różnych miejscowościach i stawiają SPA na wolnym powietrzu. Można z niego korzystać 24 godziny na dobę. Oto jak wygląda weekend z "Nagrzani Odjechane SPA" w miejscowości, z której doskonale widać Wrocław. Tu są najczęściej! Nocna panorama zapiera dech w piersiach, szczególnie, gdy można ją podziwiać, relaksując się w balii.

📢 Zapomniane miejsca na Dolnym Śląsku. Dawniej popularne atrakcję turystyczne, dziś mało kto o nich pamięta Dolny Śląsk to piękny region pełen nieodkrytych historycznych skarbów. Choć wiele z nich zostało zapomnianych i opuszczonych, wciąż czekają na odkrycie przez miłośników historii i turystów. Przedstawiamy kilka miejsc, które urzekają swoją unikalnością i tajemniczym urokiem. Odkryj zapomniane atrakcje Dolnego Śląska i zanurz się w ich niezwykłej atmosferze. 📢 Tak wygląda teraz pl. Nowy Targ we Wrocławiu. Czy rośliny sprawią, że będzie tam chłodniej? Trwa wielka rewolucja na placu Nowy Targ we Wrocławiu. Przez ostatnie 10 lat był znany z "betonozy", czy nowa koncepcja sprawi, że będzie lepszym miejscem na letni wypoczynek niż dotychczas? zobacz, jak teraz wygląda. 📢 Zabytkowy klasztor z XVIII wieku na sprzedaż. Dawna siedziba karmelitów pełniła też funkcję koszar Zabytkowy klasztor z XVIII wieku wystawiono na sprzedaż w Wołowie. Na co można przeznaczyć historyczny, zabytkowy obiekt? Przeczytaj o szczegółach oferty i zobacz zdjęcia.

📢 Kobieca Twarz Dolnego Śląska 2024. Poznajcie laureatki wybrane głosami czytelników Gazety Wrocławskiej Forum Kobiecości we Wrocławiu za nami. Była to dla nas okazja do spotkania z absolutnie niezwykłymi paniami, laureatkami naszej akcji "Kobieca Twarz Dolnego Śląska". Na miejscu na laureatki czekał cały szereg atrakcji, w tym sesja zdjęciowa. Poznajcie jej efekty!

📢 Festiwal Smaków Świata na placu Wolności we Wrocławiu. Mnóstwo azjatyckich pyszności! Impreza potrwa cały weekend Chcecie spróbować przepysznych azjatyckich pierogów, pachnących tajskich zup i słodyczy z całego świata? Koniecznie zajrzyjcie na Festiwal Smaków Świata, który odbywa się na placu Wolności we Wrocławiu. Impreza potrwa cały weekend. 📢 Dzień Matki 2024. Internauci już świętują i zamiast laurek tworzą MEMY Dzień Matki to święto, którego nie można przegapić. Od lat (w Polsce), zawsze 26. maja, kupujemy mamom kwiaty i słodkości. Internauci postanowili potraktować to święto z przymrużeniem oka. W sieci pojawiło się mnóstwo memów stworzonych z myślą o mamach i Dniu Matki. Wybraliśmy najzabawniejsze. Zobaczcie!

📢 Jarmark Świętojański we Wrocławiu już otwarty. Są regionalne produkty i mnóstwo atrakcji. Jakie ceny? Jarmark Świętojański we Wrocławiu wystartował. W rynku stanęły charakterystyczne drewniane domki, oferujące regionalne produkty. Na mieszkańców stolicy Dolnego Śląska i turystów czeka w tym roku sporo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Gigantyczne korki na drogach w okolicach Wrocławia. Stoi obwodnica i autostrada A4. Uważajcie! Początek weekendu na podwrocławskich drogach oznacza ogromne korki. Jeszcze przed godz. 16 zatory pojawiły się na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, autostradzie A4 i drodze krajowej nr 94. To wszystko przez wcześniejsze awarie i natężenie ruchu. 📢 Dworzec Świebodzki w środku! Te zdjęcia to unikaty! Podróżni korzystali z restauracji, a bilety kupowali w przestronnym holu Dworzec Świebodzki we Wrocławiu to jeden z najstarszych dworców kolejowych w mieście. Wzniesiono go w drugiej połowie XIX wieku, a w swojej historii miał różne funkcje. Poza obsługą połączeń pasażerskich i towarowych służył też jako targowisko, a obecnie mieści się tam strefa gastronomiczna. Pociągi nie wyjeżdżają stąd od ponad 30 lat, ale dzięki tym zdjęciom przeniesiecie się w czasie!

📢 Awaria tramwaju w ścisłym centrum Wrocławia. Spod podwozia wydobywają się kłębu dymu Sznur tramwajów i autobusów pod Dworcem Głównym we Wrocławiu. Spod podwozia jednego z pojazdów zaczęły wydobywać się kłęby dymu. Trzech motorniczych próbowało opanować sytuację. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto najładniejsze perfumy RANKING 2024. Top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Idealne na prezent dla kobiety 24.05.2024 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Będzie ciąg dalszy obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu? Są wstępne terminy i wizualizacje tzw. Alei Północnej Ostatni fragment, który finalnie nie zamknie ringu śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia, to tzw. Aleja Północna. Połączy ona ul. Żmigrodzką z ul. Krzywoustego przy CH Korona. Im bliżej końca projektowania trasy, tym więcej szczegółów. Urzędnicy pokazali pierwszą wizualizację, znamy też wstępną datę startu budowy.

📢 Zablokowane centrum Wrocławia! Przez miasto przejdzie marsz i przejadą rolkarze. Jak długo potrwają utrudnienia? Spore utrudnienia dla mieszkańców, którzy w piątek (24 maja) będą chcieli dostać się do centrum Wrocławia. Na dziś zaplanowano aż dwa zgromadzenia! Sprawdziliśmy, w jakich godzinach warto unikać głównych ulic. Co się będzie działo? 📢 Wrocławskie Forum Kobiecości 2024. Już po raz 10. Gazeta Wrocławska wręczyła nagrody w plebiscycie "Kobieca Twarz Dolnego Śląska" Już po raz 10. spotkaliśmy się by celebrować kobiecość w najlepszym wydaniu. 23 maja 2024 roku odbyło się, zorganizowane przez Gazetę Wrocławską, Forum Kobiecości 2024. Panie uczestniczyły w warsztatach i wykładach, a także plebiscycie na "Kobiecą Twarz Dolnego Śląska". Poznaj laureatki tytułu w trzech kategoriach i obejrzyj relację z forum.

📢 Festiwale, potańcówki dużo sportu i kulinarnej uczty! Tak zapowiada się weekend 24-26 maja we Wrocławiu Weekend 24-26 maja zapowiada się bardzo ciepło i głównie słonecznie. Będzie to doskonała okazja, aby ruszyć się z domu i skorzystać z atrakcji porozsiewanych po całym mieście. Wrażeń nie zabraknie przy Hali Stulecia, na placu Wolności, w Rynku czy na nadodrzańskich bulwarach. Niezależnie od tego, co was interesuje, możecie się świetnie bawić. W nadchodzące dni wolne zorganizowano liczne festiwale, koncerty lub też sportowe wydarzenia. Coś dla ciała i coś dla umysłu.

📢 Flamingi z wrocławskiego zoo będzie można oglądać przez cały rok. Zamieszkały w nowym pawilonie. Zobaczcie zdjęcia! We wrocławskim ogrodzie zoologicznym otwarto całoroczny pawilon z przestronną wolierą przechodnią dla flamingów. Zamieszkały tu 52 flamingi i inne gatunki ptaków. 📢 Wrocław w roku 2004. Najpiękniejsze to wtedy nasze miasto raczej nie było. Dominowała... szarość Rok 2004 nie wydaje się wcale aż tak odległy. Tymczasem minęły już dwie dekady, a to szmat czasu. Jego upływ najlepiej widać na starych fotografiach, a tych w archiwach Gazety Wrocławskiej mamy całkiem sporo. Dziś cofamy się dokładnie o 20 lat. Dla stolicy Dolnego Śląska i całej Polski był to czas wyjątkowy. W końcu wchodziliśmy wtedy do Unii Europejskiej, tymczasem Wrocławiowi daleko było do wizytówki za jaką możemy uważać go dziś.

📢 Studenci opanowali stadion Tarczyński Arena. Tak bawili się na wrocławskich Juwenaliach 2024. Zobaczcie zdjęcia szalonej zabawy Tak wyglądał ostatni dzień szalonej zabawy z okazji Juwenaliów we Wrocławiu. Tłum żaków opanował stadion Tarczyński Arena. Studenci bawili się w rytm przebojów znanych muzyków. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Ta wrocławska palmiarnia została zamknięta prawie 20 lat temu. Ogród Botaniczny chce ją odbudować Ogród Botaniczny we Wrocławiu planuje odremontować zamkniętą prawie 20 lat temu palmiarnię. Szklarnia była w bardzo złym stanie technicznym. Czy zostanie otwarta? 📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Wrocławskie firmy szukają pracowników. Zatrudniają od zaraz. Dostaniesz umowę o pracę i dobre pieniądze. To aktualne oferty Szukasz pracy? Dobrze trafiłeś! Wrocławskie firmy potrzebują pracowników. Fachowcom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie, gdzie teraz rekrutują! 📢 Pobicie w Siechnicach pod Wrocławiem. Zatrzymano kolejnych Gruzinów. Policja apeluje o spokój We wtorek (21 maja) wieczorem doszło do bardzo bulwersującego zdarzenia w podwrocławskich Siechnicach. Na przesłanym do naszej redakcji filmie można zobaczyć, jak w pobliżu marketu spożywczego, grupa obcokrajowców brutalnie bije mężczyznę, leżącego na ziemi. Otoczyli go z każdej strony i zadawali ciosy pięściami i nogami. "Gdyby nie jego znajomi, którzy podjechali samochodem, kto wie, co by się stało" - mówi nam czytelnik Jarosław, mieszkaniec Siechnic, który chciał upublicznić nagranie.

📢 Pożar w Siechnicach pod Wrocławiem. W nocy spłonęły tam cztery samochody. To "wyrównanie rachunków"? W nocy ze środy na czwartek (22/23 maja) w Siechnicach niedaleko Wrocławia doszło do pożaru czterech samochodów osobowych. Jeden spłonął doszczętnie, pozostałe są mocno uszkodzone przez ogień i nie nadają się do użytku. Wszystkie pojazdy były pozostawione na parkingu parku handlowego Toro Park przy ul. Opolskiej. Policja: "Apelujemy o spokój i zachowanie zgodnie z prawem!" 📢 Wrocław i jego mieszkańcy 24 lata temu. Tak to wyglądało na przełomie wieków! Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad!

📢 Armia wyprzedaje mnóstwo sprzętu w dobrych cenach. Do kupienia koparka, ambulans i kwaterunek Wielką wyprzedaż swojego sprzętu organizuje Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Po atrakcyjnych cenach do kupienia są niespotykane nigdzie indziej pojazdy, wyposażenie oraz urządzenia. To m.in. ambulans, koparka, wojskowe prycze i skrzynie na amunicję. Zobacz, co i za ile sprzedaje AMW we Wrocławiu w galerii. Wybraliśmy najciekawsze z przedmiotów. 📢 Tu legalnie można łowić ryby. Sprawdzone miejsca do wędkowania we Wrocławiu We Wrocławiu nie brakuje amatorów wędkarstwa, którzy mogą realizować swoje hobby, nie wyjeżdżając z miasta. W końcu Wrocław jest położonym nad 7 rzekami! Jednak zarzucić wędkę można tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Zobaczcie listę takich miejsc.

📢 Tak budowano Manhattan we Wrocławiu. Sedesowce to dziś jeden z symboli miasta. Zobaczcie film i zdjęcia Osiedle Plac Grunwaldzki, czyli słynne sedesowce, budowano przez trzy lata (1970–1973). Nietypowe budynki zaprojektowała Jadwiga Grabowska-Hawrylak. Zobaczcie, jak wyglądała budowa, jak wrocławski Manhattan zmieniał się w kolejnych latach i w jakich filmach zagrał, klikając w zdjęcie powyżej.

📢 Pochód Juwenaliowy 2024 we Wrocławiu. Studenci w fikuśnych strojach przeszli przez miasto. Przed nami dwa dni szalonych imprez Od środy (22 maja) odbywa się we Wrocławiu największe wydarzenie studenckie. Juwenalia 2024 pod hasłem "#WrocławRazem" zostały oficjalnie rozpoczęte pochodem, w którym wzięło udział ponad 1000 studentów. Część z nich była przebrana w postacie znane z popkultury. Nad głowami maszerujących można było zobaczyć zabawne banery, jak np. "Inżynieria środowiska, mniej smogu, więcej piwska". Zobaczcie pochód na naszych zdjęciach! 📢 Wrocławska potańcówka 2024. Sprawdź terminy potańcówek i program wydarzeń Uwielbiane przez wrocławian miejskie potańcówki wracają! Najbliższa odbędzie się nad Odrą. Kiedy następne imprezy i gdzie się odbędą? Sprawdź szczegóły. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Wypadek dwóch samochodów osobowych na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Jedno z nich wjechało w przystanek tramwajowy! Do kolejnego wypadku w centrum Wrocławia doszło dziś (21 maja) na ul. Powstańców Śląskich. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jeden z nich wjechał w przystanek tramwajowy! Zdjęcia z wypadku znajdziecie w galerii.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt korytarzy, jak z horroru! Lepiej się tu nie zgubić... Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz!

📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski. 📢 Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu trwa. Zobacz, jakie skarby można tam znaleźć Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu przyciąga kolekcjonerów sztuki i miłośników dekoracji vintage. Można tam upolować niemal wszystko. Filiżanki, zabawki, lampy, biżuterię a nawet meble czy elektronikę. Zobacz, jakie skarby tam znajdziesz! 📢 Industrialna perła urbexu pod Wrocławiem. Walący się komin i mroczne podziemia! Dawny browar w Sobótce to niemal portal do innego świata. Ruiny wyrastają na końcu wąskiej ulicy. Dziury w elewacji, walący się komin, niekończące się, mroczne piwnice i cisza, którą przerywa syrena z pobliskiego kamieniołomu - oto obraz ruin nieopodal Wrocławia. Zobaczcie jakie są niesamowite.

📢 Wrocław w 1936 roku. Właśnie o takim mieście Disney+ kręci serial. Jak żyło się w Breslau w tamtych czasach? W połowie maja Disney ogłosił pierwszą, polską produkcję dedykowaną swojemu serwisowi streamingowemu Disney+. Akcja serialu będzie miała miejsce we Wrocławiu w 1936 roku. Będziemy mogli więc zobaczyć, jak twórcy interpretują życie miasta pod nazistowskimi rządami, na kilka lat przed II wojną światową. My już teraz przenosimy Was w czasie. Zobaczcie Breslau w połowie lat 30. XX wieku.

📢 Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Największe takie w Europie. Ponad 450 zabytkowych pojazdów z prywatnej kolekcji Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”.

📢 Wielokrotni mistrzowie i wybitni trenerzy – oto największe legendy koszykarskiego Śląska Wrocław Śląsk Wrocław to najbardziej utytułowany koszykarski klub w Polsce, 18-krotny mistrz kraju. Jego barwy przywdziewali wybitni koszykarze, tacy jak Mieczysław Łopatka, Adam Wójcik, Maciej Zieliński. Nie można zapomnieć też o utytułowanych trenerach, m.in. Andreju Urlepie i Mulim Katzurinie. Zobaczcie, kto wchodzi w poczet największych legend Śląska. Kliknij w pierwsze zdjęcie, aby zobaczyć wszystkie najważniejsze postaci w historii klubu. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Nowości i wyprzedaże w sklepie AMW. Od wojskowych skrzyń, po specjalistyczne noże saperskie Sklep AMW w Internecie działa od lat, a asortyment jest systematycznie uzupełniany o kolejne pozycje. Tym razem prawdziwą gratką dla fanów militariów będzie oryginalny nóż saperski. Co jeszcze znajdziemy w sklepie Agencji Mienia Wojskowego? Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii. Pod ostatnim ze zdjęć link bezpośrednio prowadzący do sklepu.

📢 Dachówki, okna, meble i samochody. Wojsko robi wyprzedaż w Zielonej Górze Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny i organizuje kolejną w tym roku wyprzedaż w Zielonej Górze. Oferta jest różnorodna: od dużych samochodów, poprzez materiały budowlane, po sprzęt biurowy. Można także kupić drewno opałowe i elementy do budowy studni. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.