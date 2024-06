Tak biegliście podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

10. Nocny Wrocław Półmaraton wystartował w sobotę, 15 czerwca ze Stadionu Olimpijskiego . Choć startowi towarzyszył deszcz, nie zraziło to zarówno zawodników, jak i kibiców. Ci drudzy pojawili w wielu miejscach na trasie, aby dopingować biegaczy. Niektórzy przynieśli ze sobą transparenty z hasłami mającymi dodać otuchy podczas trudów związanych z pokonaniem półmaratońskiego dystansu.

Tegoroczna trasa biegu wiodła przez znane zawodnikom ze wcześniejszych edycji fragmenty trasy, takie jak most Grunwaldzki, ul. Grodzka , czy aleja Różyckiego , ale również zupełnie nowe miejsca, jak ulica Krupnicza , czy Mosty Pomorskie.

Trofeum za pokonanie półmaratońskiego dystansu miało w tym roku kształt litery "X". Na pierwszej stronie medalu, w samym środku, widnieje logo 10. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu. Na ramionach figury umieszczono cyfry symbolizujące minione edycje wydarzenia, z zachowaną oryginalną czcionką. Po drugiej stronie znajduje się trójwymiarowa nazwa wydarzenia, a na górnym prawym ramieniu iksa możemy dotknąć wypukłego księżyca z detalami. W środku trofeum rozciąga się panorama Wrocławia, a poniżej powłoka medalu przechodzi w karbowany kształt.

Nocny Wrocław Półmaraton to flagowa impreza biegowa w stolicy Dolnego Śląska. Zawody odbywają się co roku już od 10. lat. Wyjątkiem były lata 2020 i 2021, kiedy to pandemia koronawirusa, uniemożliwiła organizację półmaratonu.