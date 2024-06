Osada z czasów wojny schowana w lesie na Dolnym Śląsku. Tajna baza Gestapo? Wstępu do ruin strzeże betonowa brama

Pogorzele to jedno z bardziej tajemniczych miejsc Dolnego Śląska. Na większości map osady (a raczej tego, co z niej zostało) nie znajdziecie. Na innych oznaczona jest "nieistniejąca osada". Żeby trafić do tego mrocznego miejsca, musicie wybrac się na wycieczkę do Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.