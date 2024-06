Ogromny wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Zobaczcie imponujące zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego. Koszyki pełne prawdziwków!

Pan Radosław swoim wpisem wywołał niemałą konsternację grzybiarzy. Nie wszyscy uwierzyli, że to aktualne zdjęcia, ale soczysta trawa i kwiaty w ogrodzie, gdzie pan Radek przebierał grzyby, nie pozostawiają złudzeń. To czerwcowe zbiory.

- Proszę nie obrażać mnie publicznie na forum i nie nazywać mnie kłamcą. Jeżeli jesteście laikami w temacie grzybów i ogólnie lasu, jeżeli patrzycie pod nogi, a nie na drzewa i cały habitat, jeżeli chcecie zbierać grzyby na trawniku pod domem, a wspinanie się po stromych lubachowskich pięknych lasach to dla Was za duże wyzwanie, to polecam wędkarstwo - odpowiedział niedowiarkom dzisiaj (16 czerwca) i pokazał kosze pełne grzybów i kolejne zdjęcia z lasu.