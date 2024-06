Bezczelna kradzież w Cafe Równik. Ktoś zabrał panu Piotrowi telefon, z którego korzystali niepełnosprawni pracownicy

Samo zabranie urządzenia mogłoby wytrącić z równowagi niejedną osobę, jednak w przypadku pracowników z Równika sprawa nabiera zupełnie innego wydźwięku emocjonalnego. Zespół podkreśla, że mają żal nie tylko o kradzież, ale i stres, na jaki zostali narażeni niepełnosprawni pracownicy.

Ktoś wziął ten telefon, gdy Piotr był zajęty przyklejaniem kartek do słupków i był odwrócony tyłem. Zatem ktoś wykorzystał moment jego nieuwagi i ufności. Wszyscy nasi pracownicy mają zaufanie do ludzi i dlatego bywają nie dość czujni. Nasi niepełnosprawni pracownicy przeżywają bardzo to, że ktoś ośmielił się to zrobić - dodaje zespół Cafe Równik.