Prasówka 21.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trąba powietrzna na Dolnym Śląsku. Pojawiała się w okolicy zabytkowej kolegiaty. Mamy nagranie! Od jednego Czytelników otrzymaliśmy nagranie leja kondensacyjnego, który pojawił się w północnej części naszego województwa. Z relacji świadków wynika, że w pewnym momencie dotknął ziemi, a to oznacza, że lej zmienił się w trąbę powietrzną.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiktoria Gąsiewska topless. W Internecie zawrzało! Zobaczcie jej gorące i pikantne ZDJĘCIA - nie oderwiecie wzroku! Wiktoria Gąsiewska jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek młodego pokolenia. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 mln użytkowników. Piękna aktorka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie topless, a w sieci zawrzało. Zobaczcie!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Oto piękne finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobacz ich sesję zdjęciową w kostiumach kąpielowych. O tytuł walczą dwie Wrocławianki Już w lipcu kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 staną na scenie podczas Gali Finałowej. Wśród nich oczywiście znajdują się panie reprezentujące Dolny Śląsk. Zobacz, jak wrocławianki oraz pozostałe finalistki wypadły podczas wakacyjnej sesji zdjęciowej.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [21.06.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Kobieta zmarła na miejscu. Zablokowana jest droga do Świdnicy W czwartek (20 czerwca) na Dolnym Śląsku doszło do kolejnego tragicznego wypadku. Na drodze wojewódzkiej DW 382 zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Niestety, ale kierująca osobówką zmarła na miejscu. Droga Świdnica-Dzierżoniów jest zablokowana.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [21.06.24] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [21.06.24] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! [21.06.24] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [21.06.24] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [21.06.24] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 20.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Śmiertelny wypadek w Obornikach Śląskich. Do dramatu doszło na rondzie w centrum miasta. Ciężarówka potrąciła rowerzystkę Około godziny 16.20 w czwartek (20 czerwca) doszło do tragicznego wypadku w centrum Obornik Śląskich. Na rondzie Aleksandry Natalii Świat potrącona została kobieta jadąca na rowerze. Zginęła na miejscu. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Przy tych schorzeniach nie można pić kawy rozpuszczalnej. Oto kiedy nie jest wskazana Kawa rozpuszczalna uznawana jest za mniej zdrową, bo jest przetworzona. Zawiera mniej kofeiny niż parzona, ale za to ma więcej antyoksydantów. Kawa ta zawiera takie składniki mineralne jak: cynk, wapń, magnez. Do produkcji kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się ziarna niższej jakości. Zobaczcie, kto nie powinien pić kawy rozpuszczalnej.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście. 📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Skatowany noworodek zmarł w gorzowskim szpitalu. To kolejna taka tragedia! Nie żyje dwutygodniowy noworodek, który w środę trafił do gorzowskiego szpitala. Dziecko miało krwiaki na głowie oraz odklejoną siatkówką oka. Obrażenia były na tyle poważne, że chłopiec musiał być reanimowany. Jego stan był krytyczny. W czwartek po południu lecznica poinformowała, że życia niemowlaka nie udało się uratować. 📢 Nowiutka Pesa już na torowiskach Wrocławia. Dzisiaj miała swój pierwszy regularny kurs 20 czerwca, około godz. 15 z pętli Księże Małe w stronę Leśnicy wyjechał tramwaj linii 3. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie model i marka. Była to nowa Pesa Twist 146N. To pierwszy taki tramwaj we Wrocławiu odbywający regularne kursy. Niedługo ten widok będzie coraz bardziej powszechny.

📢 We Wrocławiu znaleziono zwłoki mężczyzny. Leżały w cieku wodnym. Służby pracują na miejscu W czwartek (20 czerwca) we Wrocławiu służby ratunkowe zostały wezwane nad rzekę Steblówkę w Leśnicy. Zostały tam znalezione zwłoki mężczyzny. Na miejscu jest prokurator, a teren został zabezpieczony.

📢 Neony zostają w podwórku przy Ruskiej we Wrocławiu. W końcu jest umowa, wszystkie zostaną naprawione Dzisiaj podwórko przy ul. Ruskiej 46c bez neonów jest nie do wyobrażenia. Niewiele brakowało, a ta słynna wrocławska atrakcja zniknęłaby na dobre! Na szczęście właścicielowi neonów i przedstawicielom miasta udało się wypracować porozumienie. W czwartek (20 czerwca) podpisano umowę na ich 10-letni najem, remont i utrzymanie. 📢 Arkady Wrocławskie zostaną zrównane z ziemią. Znamy datę wyburzenia galerii w centrum miasta Wrocławianie przywykli już do myśli, że Arkady Wrocławskie wkrótce znikną z mapy miasta. Sprawdziliśmy, kiedy się to stanie i od czego uzależnione jest rozpoczęcie rozbiórki wraz z wywozem gruzu po tym wielki obiekcie. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [20.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Prezydent Sutryk oburzony wystawą na Szewskiej. Wcześniej objął ją patronatem. Radni miejscy apelują o niecenzurowanie sztuki Nasilają się kontrowersje wokół wystawy na ulicy Szewskiej we Wrocławiu. W ramach 22. przeglądu sztuki Survival, fundacja Art Transparent wywiesiła w gablocie na Szewskiej plakat pt. „Zdejmij mundur, przeproś matkę 2”. Ten został zniszczony przez osoby oburzone przesłaniem. Swoje oburzenie wyraził również dziś prezydent Jacek Sutryk: - Nie podoba mi się, by w tym trudnym czasie niepokojów na granicy, ktoś jednoznacznie krytykował ludzi, którzy bronią nas i naszych granic!

📢 Targnął się na swoje życie we Wrocławiu. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości Policjanci z Wrocławia proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który zmarł we wrocławskim szpitalu. Jego życia nie udało się uratować, po próbie samobójczej, do której doszło na al. Armii Krajowej we Wrocławiu. Mężczyzna w średnim wieku, nie miał przy sobie żadnych dokumentów, mundurowi liczą, że ktoś z naszych Czytelników rozpozna tego człowieka.

📢 Mieszkania za ułamek ceny. Najnowsze nieruchomości od komorników z Wrocławia. Licytacje na lato 2024 Latem we Wrocławiu odbędzie się kilka licytacji komorniczych nieruchomości, m.in. mieszkań i domów. Pod młotek pójdą za ułamek ceny. Szukasz mieszkania? Może warto się skusić. Sprawdź konkretne oferty i terminy licytacji komorniczych. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 20.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 20.06.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Ważna ulica zamknięta, a na komendzie policji zawisną swastyki. Filmowcy od Breslau 1936 wracają do Wrocławia Już w najbliższą niedzielę (23 czerwca) filmowcy z Disney + powrócą do Wrocławia. Nagrywana będzie kolejna transza zdjęć do serialu kryminalnego Breslau 1936. W związku z tym, zamknięte zostanie Podwale, na wysokości komendy policji. Będą także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. 📢 Święto Wrocławia 2024 już startuje! W programie mnóstwo wydarzeń i koncertów przez cały czerwiec Oficjalne Święto Wrocławia rozpocznie się 24 czerwca, jednak już odbyło się kilka wydarzeń sygnowanych tym patronatem. Tegoroczna 32. edycja tego wydarzenia, to szereg imprez, wydarzeń kulturalnych czy koncertów. Wszystko będzie trwać do końca miesiąca.

📢 Lata 90. we Wrocławiu. Miasto było szare, ale bez wątpienia miało swój wyjątkowy klimat! Tak wyglądał Wrocław 30 lat temu. Lata 90. miały swój urok - zobacz galerię fotografii naszego miasta, a przede wszystkim samych mieszkańców. Te zdjęcia najlepiej pokazują jak bardzo zmieniła się moda, ale i stolica Dolnego Śląska. Zdjęcia z 90. minionego wieku i początku nowej dekady mogą zaskoczyć młodsze pokolenie, a wśród starszych czytelników wywołać nutę nostalgii. Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii, następnie poruszaj się za pomocą strzałek, gestów lub kursora.

📢 Osada z czasów wojny schowana w lesie na Dolnym Śląsku. Sekretna baza Gestapo? Wstępu do ruin strzeże betonowa brama Ta opuszczona niemiecka osada była - oficjalnie - osiedlem robotników leśnych. Zbudował ją potentat tytoniowy Philipp Reemtsma, dobry znajomy Hermanna Göringa. Dziś po modelowym osiedlu w sercu Borów Dolnośląskich zostały porośnięte mchem ruiny. Żeby "zanurzyć się" w tym mrocznym świecie trzeba przejść przez wielką, betonową bramę. Warto! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tyle zostało z potężnego pałacu Stolbergów we Wrocławiu. Zabytek spłonął w nocy. Konserwator reaguje Ogromny pożar strawił znany wrocławski zabytek. W niedzielny wieczór oraz przez całą noc z niedzieli na poniedziałek, płonął pałac Stolbergów na wrocławskich Świniarach. Jeszcze w poniedziałkowy poranek ze zgliszcz wewnątrz pałacu wciąż wydobywał się dym. Płomienie strawiły doszczętnie wnętrze zabytkowej budowli, która była wystawiona na sprzedaż za 4,7 mln złotych. Zobaczcie jak wygląda ten obiekt tuż po pożarze.

📢 Farbą w sprayu zamazano kontrowersyjną grafikę, która „szkaluje służby mundurowe”. Ciąg dalszy sprawy głośnej wystawy we Wrocławiu „Zdejmij mundur i przeproś matkę” tak zatytułowano jeden z obrazów, który wczoraj zawisł w gablocie na ulicy Szewskiej we Wrocławiu. Nie minął dzień, a gablota z kontrowersyjną grafiką została zamazana farbą w sprayu. W mediach społecznościowych internauci mówią o „szkalowaniu służb mundurowych". Miasto, choć to finansuje, to od sprawy się odcina. Stanowisko zajął za to sam organizator. 📢 Srebrna Góra - perła Dolnego Śląska we włoskim klimacie. W tej wsi można się poczuć jak na wzgórzach romantycznej Toskanii Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo.

📢 Najlepsze miasta do życia na Dolnym Śląsku. Tutaj żyje się komfortowo! Mieszkańcom tych gmin można pozazdrościć Najlepsze gminy do życia na Dolnym Śląsku? Każdy chciałby mieszkać w miejscu, gdzie jakość życia jest najwyższa. A co składa się na jakość życia? Dla każdego będą to inne aspekty, ale ogólnie można powiedzieć, że będą to warunki mieszkaniowe, rynek pracy, zdrowie i bezpieczeństwo czy dostępność usług. W oparciu o te podstawowe, a także wiele innych wskaźników, Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu "Gmina dobra do życia 2023". Jak wypadły w nim gminy z Dolnego Śląska i w których miejscach naszego regionu życie jest usłane różami? Sami sprawdźcie i oceńcie czy się z tym zgadzacie.

📢 Najsłynniejsza, serialowa kamienica we Wrocławiu. Tak mieszkali bohaterowie "Kiepskich". Jak dziś wygląda ten budynek? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka.

📢 Śląsk poznał rywala w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Przeciwnik w zasięgu WKS-u! Wicemistrz Łotwy, Riga FC, będzie przeciwnikiem Śląska w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Pierwszy mecz wrocławianie rozegrają na wyjeździe. 📢 Główne ulice Wrocławia bez tramwajów. Remonty na Powstańców Śląskich, Kazimierza Wielkiego i Szczytnickiej Od najbliższej soboty (22 czerwca) pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na znaczne utrudnienia. Tramwaje nie będą kursować przez główne ulice Wrocławia: Powstańców Śląskich, Kazimierza Wielkiego i Szczytnicką. Wszystkie z nich przejdą wakacyjne, wielotygodniowe remonty torowisk.

📢 Od 1 lipca zmienią się ceny za energię. Ile więcej zapłacimy za prąd i gaz? Od 1 lipca przestają obowiązywać tarcze ochronne, dzięki którym ceny za energię były zamrożone. Można spodziewać się wyższych rachunków za prąd i gaz. Rząd przygotował program wsparcia, który ma złagodzić podwyżki. Tymczasem mieszkańcy jednego z bloków już przeżyli szok, gdy spojrzeli na rachunki. Mają do zapłacenia od 16 do 20 tys. zł za ogrzewanie i ciepłą wodę. 📢 Niedługo nocny spływ wrocławską Amazonką. To jedyna taka okazja w roku Najkrótsza noc w roku wypada 22 czerwca, w sobotę. To jednocześnie pierwszy dzień lata. Właśnie wtedy organizowany jest spływ pontonami wzdłuż Bystrzycy. Będzie to jedyna okazja w tym roku, aby zobaczyć fragment tzw. wrocławskiej Amazonki nocą. 📢 Elektryczną hulajnogą przez wrocławski Rynek? Mandat wynosi 200 złotych! 200 złotych mandatu musi zapłacić mężczyzna, który przejechał przez wrocławski Rynek na hulajnodze elektrycznej. Co do zasady nie jest to zabronione, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Tym razem strażnicy miejscy z Wrocławia nie mieli jednak wątpliwości.

📢 Duża przebudowa budynku Politechniki Wrocławskiej. Internauci: Wygląda jak ZUS, bezduszny klocek! Popularna Wieża Magów znajdująca się kampusie Politechniki Wrocławskiej, niedługo przejdzie modernizację. Budynek C-11 został zbudowany stylu postmodernistycznym. Przejdzie dużą przebudowę, co wzbudziło falę komentarzy wśród studentów i mieszkańców Wrocławia. Nazywają projekt "bezdusznym klockiem". 📢 Intensywne burze nad Dolnym Śląskiem! Niesamowite zdjęcia Czytelników. Dziś ciąg dalszy opadów i gradu Burze nad Dolnym Śląskiem, miejscami z intensywnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Największe opady, porywy wiatru i wyładowania zanotowano w powiatach głogowskim oraz polkowickim. Jednak, lokalnie , błyskawice pojawiły się na niebie także znacznie bliżej Wrocławia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla naszego regionu. Sprawdźcie szczegóły poniżej. 📢 Klimaty Dworca Głównego we Wrocławiu. Gęś nie dała rady wsiąść do pospiesznego Intercity Nagranie internauty z Dworca Głównego we Wrocławiu jest bardzo często oglądane i szeroko komentowane na Facebooku. Nagrał on jak mężczyzna wsiada ze zwierzętami do pociągu Intrercity, drzwi się zamykają, a na peronie zostaje jego gęś. Próbuje sama dostać się do składu, ale wpada między wagon a peron... Obok stoi konduktor. Zobaczcie!

📢 Dantejskie sceny w strefie kibica w Gorzowie. Pobili się fani obu reprezentacji! | FILM Piłkarskie mistrzostwa budzą ogromne emocje. Te wymknęły się jednak spod kontroli kibicom, którzy we wtorek dopingowali swoje drużyny w gorzowskiej strefie kibica. Po zakończonym meczu doszło tam do bójki fanów obu reprezentacji. Krewcy tureccy kibice starli się z równie gorącokrwistymi Gruzinami. Na miejsce przyjechała policja. 📢 Darmowe parkowanie w centrum Wrocławia? To trudne, ale wciąż możliwe, w tych miejscach nie trzeba płacić W ścisłym centrum Wrocławia, a zwłaszcza w okolicy Rynku, trudno z powodzeniem szukać bezpłatnego miejsca parkingowego. Jednak nie jest to całkowicie niemożliwe. Ostało się kilka miejsc, gdzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta parkometrów (jeszcze?) nie ustawił. Na mapach zaznaczyliśmy miejsca, gdzie można bezpłatnie zostawić samochód. Szczegóły znajdziecie w galerii do tekstu.

📢 Oto osierocone jeże uratowane przez wrocławską Ekostraż. Te urocze zwierzaki potrzebują pomocy Wrocławska Ekostraż nieustannie ratuje zwierzęta zarówno domowe jak i dzikie. W ostatnim czasie pod ich opiekę trafiło sporo maleńkich jeżyków, które pilnie potrzebują pomocy. Zobacz, które z nich możesz wesprzeć. 📢 Najmłodszy zabytek we Wrocławiu. Audytorium zamknięte na cztery spusty, my zajrzeliśmy do środka! Określane przez wielu modernistyczną perłą, audytorium chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jest najmłodszym zabytkiem we Wrocławiu. Znajduje się w samym centrum miasta, niestety od kilku lat pozostaje nam oglądać je tylko z zewnątrz. Jak wygląda w środku? Udało 📢 Galeria na ulicy Szewskiej we Wrocławiu znów prowokuje. „Zdejmij mundur i przeproś matkę” W gablotach przy ulicy Szewskiej we Wrocławiu znów pojawiła się kontrowersyjna wystawa. Nazywa się „Frenezja i niepodległość”, i powstała w ramach 22. przeglądu sztuki Survival. Wśród obrazów jakie zawisły jeden już wzbudza kontrowersję. Przedstawia nagiego mężczyznę, plączącego przed kobietą. A to zatytułowano „Zdejmij mundur i przeproś matkę”. W mediach społecznościowych internauci mówią o „szkalowaniu służb mundurowych”.

📢 Unikatowy Wrocław sprzed lat. Gdy tramwaje miały po 3 wagony! Miasto w obiektywie Tadeusza Drankowskiego Dziś przypominamy zdjęcia wybitnego fotoreportera Słowa Polskiego - Tadeusza Drankowskiego. Dziennikarz, fotografik i fotoreporter prasowy był związany ze stolicą Dolnego Śląska od zakończenia II wojny światowej. W latach 50. pracował już dla Słowa Polskiego, a świetne zdjęcia prezentujące architekturę i życie miasta robił przez 40 lat (zmarł w marcu 1991 roku). W tej galerii znajdziecie jego prace z lat 70. i 80., jak również zdjęcia wykonane już w 1990 roku, na kilkanaście miesięcy przed śmiercią. Zobaczycie Wrocław - porównując do dzisiejszego obrazu miasta - mocno zrujnowany. W latach 80-tych trwały intensywne remonty, m.in. kamienic w Rynku. Na głównym placu miasta stanęła nawet skarbonka, do której mieszkańcy wrzucali pieniądze na "rewaloryzację starówki wrocławskiej". Nie brakuje tutaj także kadrów "z lotu ptaka", w których brylował Tadeusz Drankowski. Przeglądając zdjęcia, traficie na takie perełki, jak trójwagonowy skład tramwaju jadący przez plac Solny czy kultową Kredkę i Ołówek w budowie. Przejdzie do kolejnych zdjęć przy pomocy strzałek lub przesuwając je w bok na ekranie smartfona. Oto sentymentalna podróż do miasta, po którym zostały już tylko wspomnienia.

📢 Wrocławski ratusz handluje porzuconymi samochodami! Ceny zaczynają się od tysiąca złotych. Co trzeba zrobić, by je kupić? Pozostawione przez właścicieli samochody to prawdziwa bolączka właścicieli parkingów, także tych, które należą do miasta. Wrocławscy urzędnicy wpadli na pomysł, jak pozbyć się porzuconych aut. Ogłosili przetarg na 9 z ponad 350 pojazdów. Najtańsze z nich wystawiono za tysiąc złotych! 📢 Tak biegliście podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć ze startu, trasy i mety Prawie 11 tysięcy uczestników z aż trzydziestu krajów świata pobiegło ulicami Wrocławia w jubileuszowym, 10. Nocnym Wrocław Półmaratonie. Ostatni biegacze, po pokonaniu dystansu 21,0975 km, dotarli na metę w nocy z soboty na niedzielę (15-16 czerwca). Zmagania maratończyków uwieczniał nasz fotoreporter. Biegliście lub kibicowaliście? Koniecznie odnajdźcie się na zdjęciach.

📢 Małe kociaki ze schroniska szukają nowych domów we Wrocławiu. Są cudownie! Nie będziecie w stanie oderwać od nich oczu Wrocławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przeżywa prawdziwe oblężenie. Od początku czerwca prawie każdego dnia trafiają tu kolejne małe kociaki. Maluchy są cudowne, aż trudno odciągnąć od nich wzrok! Mają duże oczy, odstające uszy i napuszone futerko. Ich zdjęcia znajdziecie w galerii. 📢 Memy o Dolnym Śląsku. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięczny temat do kpin i niewybrednych żartów Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Jeleniej Górze. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska.

📢 Ogromny wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Zobaczcie imponujące zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego. Prawdziwki aż wysypują się z koszy "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał pan Radek w mediach społecznościowych na grupie poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory, z soboty i niedzieli (15-16 czerwca). Niektórzy nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół potwierdzają - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wakacyjne memy 2024. Lato za pasem, a koniec szkołu coraz bliżej. Czas na MEMY! Wakacje, lato i okres urlopowy to idealna inspiracja do tworzenia memów i zabawnych obrazków. Jako, że mamy połowę czerwca, a niektórzy z nas rozpoczynają już urlopy -pokazujemy najlepsze memy w wakacyjnym klimacie. Też macie czasami poczucie, że zła pogoda tylko czyha na moment jak ruszycie na wakacje? A może wciąż się uczycie i reklamy przyborów szkolnych zaczęły Was prześladować? Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie najśmieszniejsze wakacyjne memy.

📢 Średniowiecznie więzienie w centrum Wrocławia. Aż ciarki przechodzą na myśl, co tam musiało się dziać! Tu karę miał odbywać Wit Stwosz Spacerując ulicami Wrocławia, można dostrzec, że pośród kolorowych zabudowań i bogato zdobionych kamieniczek znajduje się dość prosty, ceglany budynek z kutą bramą. To wejście do zupełnie innego świata. Miejsca z kratami w oknach, gdzie znajdują się dyby i wyjątkowe zapiski na ścianach. Mogły zostać wydrapane przez więźniów, którzy byli tu trzymani nawet 600 lat temu! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Basen przy ul. Wilanowskiej na wrocławskim Zakrzowie gotowy na otwarcie. Znamy datę, godzinę i cennik Aquapark na Zakrzowie czeka na otwarcie. Udało nam się ustalić kolejny termin. Czy tym razem uda się go dotrzymać? Wszystko wskazuje na to, że tak. Znamy nie tylko dzień i godzinę uruchomienia pływalni dla mieszkańców, ale także cennik.

📢 Zabytkowy szpital we Wrocławiu po wyprowadzce ostatnich pacjentek. Ciemne korytarze i puste sale. Opuszczona klinika Opuszczony szpital we Wrocławiu. Ciemne korytarze i wciśnięte w kąt łóżka. Puste sale... W grudniu 2021 roku Klinikę Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Chałubińskiego opuściły ostatnie pacjentki. Byliśmy w środku podczas wielkiego sprzątania przed przenosinami na ulicę Borowską. Zobaczcie opustoszałą klinikę, w której przyszły na świat dziesiątki tysięcy wrocławian. 📢 Nowy zabytek Wrocławia znajduje się na Psim Polu. XIX-wieczne wnętrza robią wrażenie! Trenują tam japońskie sztuki walki Dolnośląski Konserwator Zabytków wpisał do oficjalnego rejestru kolejny zabytek. To zapomniana hala, która znajduje się przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu. Przed wojną obiekt stanowił część kompleksu rozrywkowo-rekreacyjnego. Dziś, pośród zdobionych kolumn, trenują sportowcy. 📢 Jest umowa na kolejny odcinek S8 Wrocław - Kłodzko. Tak poprowadzi, oto wizualizacje Umowy na trzy odcinki drogi ekspresowej S8 są już w trakcie realizacji. Teraz podpisano, kolejną, czwartą już umowę na budowę trasy ekspresowej Wrocław - Kłodzko. Tym razem chodzi o odcinek drogi z Ząbkowic Śląskich do Barda. 14 kilometrów nowej trasy ma być gotowe w II kwartale 2028 roku. Na początku inwestycję trzeba jeszcze zaprojektować. Zobaczcie jak wygląda na wizualizacjach.

📢 Sensacyjne odkrycie na Dolnym Śląsku! Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi! To obiekt z XVIII wieku Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że to wejście do sztolni z 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej publiczności z kanału "Wyprawy Leona"! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z podziemi.

📢 Praca dla osób po "pięćdziesiątce"! Oto aktualne oferty i proponowane zarobki. We Wrocławiu trudno być bezrobotnym Wrocławski rynek pracy jest jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce, z dużym naciskiem na nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników obejmuje osoby w każdym wieku. Dotyczy to także osób po 50. roku życia. Sprawdziliśmy najnowsze ogłoszenia o pracę dotyczące tej grupy wiekowej.

📢 Wrocław 100 lat temu. Niezwykłe fotografie stolicy Dolnego Śląska z początku XX wieku. Zobacz! Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska nie przez przypadek. To trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i piąte jeśli chodzi o wielkość. Jest też jednym z najstarszych polskich miast pod względem lokacji na prawach miejskich. Od wieków tętnił życiem i zachwycał architekturą. Zobaczcie 15 zdjęć Wrocławia z samego początku ubiegłego wieku! 📢 Mroczne tunele dawnego szpitala podziemnego na Dolnym Śląsku. Zobacz zdjęcia z ich opuszczonych wnętrz Te mroczne tunele potrafią przyprawić o gęsią skórkę. Znajdują się pod dzisiejszą uczelnią państwową, jednak w czasie wojny stworzono tu podziemny szpital. Podziemia będzie można zwiedzać. Byliśmy w środku. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Pojazdy służb mundurowych i mnóstwo sprzętu militarnego. We Wrocławiu odbył się Rekon 2024. Zobaczcie zdjęcia Pojazdy i sprzęt używany przez różnego rodzaju służby mundurowe można było zobaczyć w sobotę (15 czerwca) we Wrocławiu. W Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej, do godziny 18, trwał wielki piknik Rekon 2024. Przygotowano dużo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Gastro Miasto. Nad Odrą w centrum Wrocławia trwa kulinarna uczta dla smakoszy. Mamy zdjęcia! Od piątku do niedzieli (16 czerwca), na Bulwarze Dunikowskiego nad Odrą w centrum Wrocławia, trwa festiwal Gastro Miasto. To kulinarna uczta dla smakoszy, a delektować się można specjałami z wielu kuchni całego świata. Zobaczcie, co tam można zjeść i jak odpoczywają wrocławianie i turyści.

📢 Dworek na Dolnym Śląsku jak z horroru. Stary fortepian i tapety w kwiaty. Mroczna rezydencja godzinę drogi od Wrocławia Ten piękny, choć zniszczony dwór myśliwski w Jaskulinie, znajduje się tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zakręcone schody, potłuczone szyby i... stary fortepian. Jaki to miejsce jest piękne! Co się z nim stało? 📢 Lada dzień otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To największa kolekcja zabytkowych pojazdów w Europie. Można kupować bilety! Lada dzień otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”. Można już kupować wejściówki!

📢 Opuszczone koszary schowane w parku krajobrazowym na Dolnym Śląsku! Ta wojskowa ruina wygląda jak po apokalipsie Koszary, lotniska, wielkie poligony, magazyny, bunkry - to poradziecka spuścizna, którą skrywają lasy Dolnego Śląska. Opuszczone lata temu wojskowe obiekty przyprawiają dziś o gęsią skórkę i stanowią nie lada gratkę dla miłośników urbexu. Na zrujnowane koszary natkniecie się spacerując po Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Zobaczcie zdjęcia z tego mrocznego miejsca! 📢 Sky Walk Świeradów-Zdrój. Spacer w chmurach i przeszklony taras widokowy. To jedyny taki gigant na Dolnym Śląsku Spacer w chmurach w Świeradowie-Zdroju odkąd tylko otworzył się dla gości - przyciąga tłumy. Nie inaczej jest w czerwcu. Imponujących rozmiarów wieża zapewnia turystom niezwykłe widoki. Sprawdziliśmy aktualny cennik wstępu na tę niezwykłą atrakcję. Szczegóły znajdziesz poniżej. 📢 Świecki pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Żegnały ją prawdziwe tłumy. Aktorka spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy Marzena Kipiel-Sztuka spoczęła dziś na Cmentarzy Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej. Znaną i popularną aktorkę żegnały prawdziwe tłumy - rodzina, przyjaciele, aktorzy, legniczanie i ludzie z najdalszych zakątków kraju. Sławę przyniosła jej rola Halinki Kiepskiej. Zmarła w wieku 58 lat, po długiej chorobie. Kipiel-Sztuka miała niezwykłe, ostatnie życzenie. Chciała, żeby jej pogrzeb był kolorowy. Gdyby zobaczyła tę uroczystość, na pewno by się uśmiechnęła.

📢 Ciągnęła psa na łańcuchu za samochodem. Sąd zmienił karę dla sołtyski z Dolnego Śląska Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił karę dla sołtyski wsi Wirki na Dolnym Śląsku. Teresa M. została skazana na rok więzienia za znęcanie się nad psem. Jednak teraz orzeczono wobec niej karę dozoru elektronicznego. O Teresie M. głośno stało się w 2021 roku, gdy na jaw wyszło, że znęcała się nad swoim psem, ciągnąc go za samochodem. 📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. To kres pewnej epoki Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ 2500 niezwykłych pojazdów wystartowało w czwartek (30 maja) z Oławy pod Wrocławiem. Samochody, traktory i jednoślady, a także tysiące uczestników (kierowców i ich pasażerów) w pomysłowych przebraniach, ruszyło przez całą Polskę. Atmosfera na starcie i w trasie jest radosna a cel szczytny. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na cel charytatywny. W tegorocznej edycji padł rekord. Zebrano 2,6 miliona złotych! Za dwa dni uczestnicy dojadą na metę w Mrągowie na Mazurach, pokonując 570 kilometrów. Zobaczcie, jakie niesamowite pojazdy wystartowały w 8. Rajdzie Koguta. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

