Główne ulice Wrocławia bez tramwajów. Remonty na Powstańców Śląskich, Kazimierza Wielkiego i Szczytnickiej

Powstańców Śląskich bez tramwajów przez dwa miesiące

Remont ul. Powstańców Śląskich rusza 22 czerwca (sobota) i dotyczy torowiska od Zaolziańskiej do Piłsudskiego. Potrwa 8 tygodni, do 17 sierpnia. Oznacza on zmiany dla linii tramwajowych: 2, 6, 7, 14, 17 i 20.

Na czas remontu Powstańców Śląskich zawieszone zostaną linie tramwajowe 2 i 20. Zamiast nich, po trasie obu tramwajów będzie jeździć linia zastępcza, łącząca Leśnicę z Biskupinem. Trasa linii tramwajowych 6 i 7 zostanie skrócona. Tramwaje nie dojadą na Krzyki, tylko będą zawracać w mieście.

- Linia tramwajowa 6 pojedzie z pl. Bema przez Ostrów Tumski, Kazimierza Wielkiego i Szewską, zaś linia numer 7 - Sądową, Piłsudskiego, Kołłątaja, Teatralną, rezerwowym torowiskiem i Szewską – opisuje Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.

Na Krzyki i Klecinę pojedziemy tramwajami linii 14 i 17, ale po wydłużonej trasie przez Grabiszyńską i Hallera. Od Capitolu do pętli Krzyki, co 5 minut kursować ma przegubowy autobus zastępczy linii 702.