Dopiero co zakończył się remont Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu i... będzie kolejny!

Od soboty (8 czerwca) Bastion Sakwowy jest ogólnodostępny. Otwarciu towarzyszyła wielka feta, grał kwartet saksofonowy, przewodnicy opowiadali o historii zabytku, a dodatkowego szyku nadała grupa przebrana w stroje z przełomu XIX/XX wieku. Furorę zrobiły wybijane okolicznościowe monety. Bastion był remontowany przez przeszło dwa lata. I na tym nie koniec. Rewitalizacja placu z fontanną, kolumnady i pawilonu perystylowego to pierwszy z trzech zaplanowanych etapów.

- Wrocław powinien pójść za ciosem. Zamierzamy jeszcze w czerwcu ogłosić przetarg na drugi etap rewitalizacji. Obejmie on między innymi remont zabytkowych toalet od strony ul. Nowej. W jego zakres wejdzie również uporządkowanie szczytu wzgórza. Pojawi się na nim oświetlenie. Zrewitalizowana zostanie także płyta, która jest podstawą dawnej gloriety – zadeklarował prezydent Jacek Sutryk.

To nie koniec zmian, do których ma dojść w najbliższych miesiącach i latach. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje projekt remontu promenady nad fosą oraz przylegającej do niej zieleni parkowej (rewitalizacja miałaby objąć źródełko Freytaga). ZZM zakończy projektowanie tej inwestycji prawdopodobnie do końca roku. Przy realizacji projektu ZZM dla okolic wzgórza, miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.