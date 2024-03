Koalicja Obywatelska bez kandydata na prezydenta Wrocławia. Nie poprze Sutryka, nie wystawi Jarosa

Do godziny 16 w czwartek (14 marca) komitety wyborcze miały czas na zarejestrowanie swoich kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w zbliżających się wyborach samorządowych.

Koalicja Obywatelska bez kandydata we Wrocławiu

Projekt Michała Jarosa na wybory samorządowe się poszerza. Do „Koalicji dla Wrocławia” oprócz Zielonych, Akcji Miasto, Wrocławskiego Forum Osiedlowego, teraz dołączyła Nowoczesna. To sygnał, że coraz…

Mimo tego, że Wrocław uchodzi za bastion PO, a termin rejestracji kandydatów zbliżał się nieubłaganie to partia zdecydowała się nie wskazywać żadnego z panów. Wrocławianom, którzy chcieli zagłosować na kandydatów z Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych 2024 zostali jedynie ci do rady miejskiej.

Ostatecznie, rekomendację dla kandydata wydaje zarząd PO. Gra o to od kilku tygodni toczyła między wspomnianym Michałem Jarosem a obecnie urzędującym prezydentem Jackiem Sutrykiem.

W poniedziałek (4 marca) Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoich kandydatów do rady miasta. Na listach znaleźli się przedstawiciele nie tylko partii wchodzących w skład KO, ale też aktywiści i…

Zdrojewski: Jaros nie otrzymał zielonego światła

Rzecznik dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej potwierdza, że decyzja nie zapadła. Ani o poparciu, ani o kandydacie. Na antenie Radia Wrocław Bogdan Zdrojewski, który popiera kandydaturę Michała Jarosa przyznał: „Nie otrzymał on do tej pory zgody, takiego zielonego światła". Poseł usprawiedliwiał to walką dwóch frakcji w Koalicji Obywatelskiej. Bogdan Zdrojewski przyznał także, że nie jest zadowolony z obecnej kadencji wrocławskiego samorządu.