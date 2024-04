Mieszkańcy tych ulic chcieli zmiany i postawili na Izabelę Bodnar! Na jakich osiedlach wygrała rywalka Jacka Sutryka? Michał Perzanowski

Wybory samorządowe 2024 we Wrocławiu. W nocy z niedzieli na poniedziałek, 21-22 kwietnia, około godziny 2:20 ogłoszono wyniki ze wszystkich obwodowych komisji we Wrocławiu. Jacek Sutryk wygrał z Izabelą Bodnar i z dużą przewagą jest już pewny drugiej kadencji. Choć kandydatka Trzeciej Drogi mogła cieszyć się dużym poparciem, wygrywając wcześniej na kilku osiedlach, tym razem jej "bastionów" pozostało niewiele. A my znamy je wszystkie!