Prof. Anna Pacześniak: Jacek Sutryk się pokajał, przeprosił i część wyborców to usatysfakcjonowało. Wybory zdał na mocną czwórkę

Drugą turę wyborów na prezydenta Wrocławia podsumowuje prof. Anna Pacześniak, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Wynik Izabeli Bodnar z drugiej tury pokazuje, że na początku zmobilizował się elektorat negatywny Jacka Sutryka, ale nie był on tak negatywny, żeby postawa prezydenta między I a II turą nie dała satysfakcji. Bo faktycznie Jacek Sutryk się pokajał, a jak już raz wycisnął z siebie przeprosiny, to potem przepraszał co chwilę. Część wyborców, która w ramach sprzeciwu zagłosowała podczas pierwszej tury na Izabelę Bodnar, poczuła się usatysfakcjonowana kampanią przed II turą - analizuje prof. Anna Pacześniak.