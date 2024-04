Jacek Sutryk spotka się z mieszkańcami Wrocławia, do których nie dotarł przed wyborami. "Nie rozwiążę problemów jak za dotknięciem różdżki"

- Mówiąc językiem marketingu, nie były rozreklamowane. Mam nadzieję, że za państwa pośrednictwem mieszkańcy dowiedząi się, że mają taką możliwość. To dla mnie ważne. Chciałbym, by wrocławianie przychodzili ze swoimi ważnymi problemami i wątpliwościami – mówi „Gazecie Wrocławskiej” prezydent.

Czego się spodziewa po wizytach mieszkańców?

- Liczę na to, że piątkowe spotkania będą efektywne. Żeby mieszkańcy znaleźli odpowiedzi czy rozwiązania na ich trudne wątpliwości. Jeżeli ktoś się już odwołuje do prezydenta, to znaczy, że nie udało mu się załatwić po drodze swojej sprawy. Teraz trzeba zrobić rewizję tych spraw. Znaleźć powód tego problemu. To nie jest oczywiście tak, że prezydent może jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiązać wszystkie problemy. Jednak żyjemy w pewnym reżimie prawnym – ostrzega Jacek Sutryk.