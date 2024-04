Prezydenci dużych dolnośląskich miast ogłosili, że będą ze sobą współpracować. Jacek Sutryk: "Pisowska władza nas niszczyła"

Po wyborach samorządowych okazało się, że prezydenci Legnicy, Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia reprezentują środowisko Koalicji Obywatelskiej.

- To pierwsza taka sytuacja od wielu lat. Uważamy, że to ważny sygnał tego, że na Dolnym Śląsku środowiska demokratyczne Koalicji 15 października mają mocne poparcie wśród ludzi. Wybory samorządowe pokazały wyraźnie, że mieszkańcy Dolnego Śląska uwierzyli, że region może mieć gospodarzy wyraźnie ukierunkowanych na demokrację, europejskość z wielkim poszanowaniem podmiotowości samorządu. On jest wpisany w DNA Platformy Obywatelskiej - stwierdził Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.