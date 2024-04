Marta Zając-Osowska odchodzi z wrocławskiego zoo! Dyrektor generalna zarzuciła swojej przełożonej mobbing

- Z pełną odpowiedzialnością podkreślam, że w sierpniu 2023 roku rada nadzorcza zaakceptowała przedstawioną załodze strukturę organizacyjną. Najbliżsi współpracownicy prezydenta podkreślali też konieczność powrotu państwa Piaseckich i byłego prezesa Radosława Ratajszczaka. Wszystko po to, aby osoby te w dalszym ciągu mogły nas wspierać swoją wiedzą, kompetencją i doświadczeniem. Na drugim biegunie był natomiast jednoosobowy zarząd, który blokował te działania powodując niepewność i pojawianie się niepotrzebnych emocji. Winę za te sytuacje zrzucono na mnie. Z czasem część pracowników stała się obiektem wyrafinowanej manipulacji. Wykorzystywano podległość służbową. Działając z pozycji siły, pracowników używano do prowadzenia polityki wewnętrznej, do deprecjonowania pełnionej przeze mnie funkcji, poniżania mnie a w konsekwencji do dyskredytowania moich działań - czytamy w oświadczeniu Marty Zając-Osowskiej.