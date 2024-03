Koalicja Obywatelska przedstawia listy do rady miasta. Kandydata na prezydenta Wrocławia dalej nie ma. Wybory za 33 dni

- W sprawie kandydata na prezydenta Wrocławia należy spodziewać się komunikatu. Jednak najpierw musi zostać podjęta decyzja w tej sprawie. Zrobi to zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy w trakcie rozmów z naszymi koalicjantami i partnerami z Akcji Miasto czy Wrocławskiego Forum Osiedlowego. Jestem też po rozmowie z przewodniczącym Tuskiem o najlepszym dla Wrocławia rozwiązaniu. Będzie decyzja w sprawie kandydata na prezydenta, ale teraz proszę o poparcie naszej reprezentacji do rady. Termin rejestracji list już miną, nasi kandydaci rozpoczynają kampanie. Co do kandydata na prezydenta, to mamy czas do14 marca, to ostateczny termin rejestracji z PKW - mówi Michał Jaros, poseł Platformy Obywatelskiej.