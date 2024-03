Robert Grzechnik chce odkorkować Wrocław. Kandydat Konfederacji proponuje likwidację buspasów i rozbudowę Grabiszyńskiej

- Naszym flagowym punktem w programie wyborczym jest odkorkowanie Wrocławia w miesiąc. Jest to do zrobienia, wystarczy wycofać się z pseudoinwestycji. Jedną z nich jest wydzielenie buspasa na ulicy Grabiszyńskiej. Jedną decyzją została sparaliżowana ta część miasta i jedna z ważniejszych arterii. Nie został nigdy przedstawiony bilans zysków i strat, jedno co miasto przedstawiło to dane, że autobusy kilka minut szybciej przejeżdżają - mówi Robert Grzechnik, kandydat na prezydenta miasta z Konfederacji.

Likwidacja buspasów, nie tylko na Grabiszyńskiej, ale w całym mieście, według kandydata na prezydenta, pozwoli na szybkie rozwiązanie problemu korków we Wrocławiu. Jednak to nie wszystko, co Konfederacja proponuje dla usprawnienia komunikacji i ruchu drogowego. Robert Grzechnik obiecuje także rozbudowę dróg.