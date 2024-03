Prawo i Sprawiedliwość chce otworzyć więcej Centrów Obsługi Mieszkańca. Kampania wyborcza we Wrocławiu nabiera rozpędu

- Punkt obsługi mieszkańca w Magnolia Park to jeden z przykładów naszej pracy w Radzie Miejskiej we Wrocławiu. Tzw. COM-y miasto zaczęło organizować po mojej interpelacji, którą złożyłem do prezydenta Wrocławia. Pomysł został zaczerpnięty z Rzeszowa. Obecnie mamy cztery takie centra, a powinno być ich więcej - mówi Dariusz Piwoński, kandydat do rady miasta we Wrocławiu z PiS-u.

Oprócz większej ilości Centrów Obsługi Mieszkańca we Wrocławiu, Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze w swoim programie kilka innych rzeczy, dedykowanych konkretnym osiedlom.

Dla mieszkańców Szczepina, Gądowa, Kozanowa, Pilczyc i Popowic proponuje się:

- Pomysł z Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolia Park to był pomysł trafiony w dziesiątkę. Powinny powstać takie we wszystkich centrach handlowych we Wrocławiu. Jeśli mieszkańcy postawią w wyborach na drużynę Prawa i Sprawiedliwości to te punkty na pewno powstaną w większej ilości miejsc we Wrocławiu. Jednocześnie apeluję do prezydenta Sutryka o zajęcie się sprawą mieszkańców Kozanowa, którzy sprzeciwiają się budowie wieżowca w miejscu hali sportowej – mówi Łukasz Kasztelowicz, kandydat na prezydenta Wrocławia z PiS-u.