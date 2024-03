Łukasz Kasztelowicz kandydatem PiS na prezydenta Wrocławia. Proponuje darmową komunikację miejską i referendum

Prawo i Sprawiedliwość nie odpuszcza Wrocławia

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało swojego kandydata o najważniejszy urząd w mieście. Jest to Łukasz Kasztelowicz dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program Kasztelowicza to darmowa komunikacja miejska

- Wrocław przez wiele lat jest rządzony w zasadzie przez tę samą grupę ludzi i widzę, że ta grupa ludzi już się wypaliła. Można powiedzieć, że władze Wrocławia są już znudzone rządzeniem Wrocławiem. Oni tak naprawdę administrują miastem, a nim nie rządzą. Potrzebna w tej chwili jest nowa krew, nowe twarze i je prezentujemy. Są na naszych listach. To ludzie, którzy są wstanie zrobić audyt z funkcjonowania tego miasta – mówi Łukasz Kasztelowicz, kandydat PiS na prezydenta Wrocławia.

Łukasz Kasztelowicz obiecuje darmową komunikację miejską, co zdaniem kandydata wpłynie korzystnie na środowisko naturalne. Kolejne punkty programu kandydata PiS: poprawa jakości powietrza, odkorkowanie miasta, poprawa komunikacji i przemieszczania się. Mają się do tego przyczynić nie tylko darmowe tramwaje i autobusy MPK Wrocław, ale też rozbudowa głównych dróg dojazdowych do centrum: ulicy Buforowej, Królewieckiej czy Kosmonautów.