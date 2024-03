Wrocław "zaściankiem". Komitet Sutryka reaguje na słowa Izabeli Bodnar i zaprasza posłankę na spacer po mieście

Przewodnik zaprosił Izabelę Bodnar na spacer po Wrocławiu, który miałby zmienić jej zdanie o turystycznym wymiarze stolicy Dolnego Śląska. Promesa na zaproszenie została przez niego podpisana i wysłana do biura poselskiego Izabeli Bodnar.

Głos zabrał także wiceprezydent Bartłomiej Ciążyński. Ten, w kontrze do słów Izabeli Bodnar, przytoczył także kilka przykładów zagranicznych rankingów ekonomicznych i biznesowych. Wrocław zdobywał wysokie miejsca jako miasto najbardziej przyszłościowe, czy przyjazne biznesowi w Europie.

- Pieniądze do budżetu miasta, jakie turystyka generuje, to osiem procent dochodów. Taki sam odsetek wrocławian pracuje w tym sektorze. Dla naszego miasta rozwój turystki jest szczególnie ważny, co pokazuje wynik po pandemii. Od razu wróciliśmy do wskaźników sprzed niej. To też dzięki prężnie rozwijającej się turystyce biznesowej i naukowej - dodaje prof. Elżbieta Wojczyńska z Uniwersytetu Wrocławskiego, również kandydatka do rady miasta z komitetu Sutryka.