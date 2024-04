Wyniki głosowania na prezydenta Wrocławia w więzieniach, szpitalach i domach opieki. Jak poradzili sobie kandydaci?

Triumf Izabeli Bodnar w więzieniach!

We Wrocławiu komisje wyborcze zostały zorganizowane w zakładzie karnym na Kleczkowskiej, w areszcie śledczym i oddziale zewnętrznym aresztu przy ulicy Fiołkowej. Uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych we Wrocławiu było łącznie 216 osób. Zagłosowało 61 proc. z nich.

W szpitalach Jacek Sutryk był bezkonkurencyjny

W szpitalach i innych zakładach leczniczych we Wrocławiu utworzono 17 komisji wyborczych. Uprawnionych do głosowania na kandydatów na prezydenta było, aż 1 127 osób, czyli tyle co w przeciętnym obwodzie we Wrocławiu. Ale z tego zagłosowało tylko 30 proc. pacjentów.