Oto bastiony Jacka Sutryka we Wrocławiu. Na tych osiedlach dostał ponad 71 procent poparcia!

Wybory 2024 we Wrocławiu - Jacek Sutryk ma poparcie 115 tys. mieszkańców

Według raportu PKW, na Jacka Sutryka zagłosowało 115 350 wyborców, co przekłada się na poparcie rzędu 68,29 proc. Na Izabelę Bodnar oddało swój głos 53 572 mieszkańców Wrocławia, co stanowi 31,71 proc. poparcia. Frekwencja w drugiej turze wyborów we Wrocławiu wyniosła 37,05 proc.

Będzie to więc druga kadencja Jacka Sutryka na stanowisku prezydenta Wrocławia. Kandydat ten otrzymał poparcie Nowej Lewicy oraz Platformy Obywatelskiej. Wcześniej nie uzyskał wsparcia Koalicji Obywatelskiej, ale to wystarczyło, aby duża część wyborców postawiła krzyżyk obok jego nazwiska.

Kandydaturę Izabeli Bodnar popierali w minionym tygodniu byli prezydenci Wrocławia: Stanisław Huskowski oraz Rafał Dutkiewicz. To jednak nie pomogło w takim stopniu, jak kandydatka by się tego spodziewała. Zyskała zaledwie kilka punktów procentowych w porównaniu z pierwszą turą.