Ta ulica we Wrocławiu jest remontowana od zeszłego roku. Kiedy zakończą się prace na Radosnej?

Do rozpoczęcia remontu ulicy Radosnej we Wrocławiu przyczyniła się Rada Osiedla Powstańców Śląskich . Mieszkańcy poparli pomysł, bo mieli dość dziur na parkingu i złego stanu ścieżki. Problemem były także samochody, które często parkowały na chodniku, utrudniając pieszym przejście.

Remont Radosnej z poślizgiem

Remont ruszył, ale nie było łatwo

W październiku 2023 r. remont wreszcie ruszył. Zakres prac objął przebudowę chodnika na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Komandorskiej oraz wyznaczenie płatnych miejsc postojowych. Wykonawcą została spółka PB HAUS, a początkowy termin realizacji ustalono na luty 2024 roku.

Co będzie wyremontowane?

Kiedy remont Radosnej będzie skończony?

Przebudowa chodnika po północnej stronie ulicy Radosnej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Komandorskiej powinny zakończyć się najpóźniej w połowie czerwca tego roku. Koszt prac to ok 1 mln zł.