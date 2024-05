Przebudowa Dworca Świebodzkiego i powrót pociągów. PKP już zaprojektowało układ torów

Jak będzie wyglądać ruch kolejowy na dworcu Świebodzkim?

Do 26 maja trwają konsultacje społeczne

- Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu: „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław” – czytamy w ogłoszeniu PKP.

Zaplanowano dwa spotkania informacyjne:

We Wrocławiu - 22 maja 2024 r., godz. 17.00, Centrum Kultury Nowy Pafawag, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław

- 22 maja 2024 r., godz. 17.00, Centrum Kultury Nowy Pafawag, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław W Środzie Śląskiej - 23 maja 2024 r., godz. 17.00, Dom Kultury w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 58, Środa Śląska

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty, mogą więc brać w nich udział wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na miejsce zamieszkania. Zaczną się o godzinie 17:00. Organizatorzy planują, że mogą potrwać około 2 godzin.

Oprócz spotkań, można swoje uwagi przesyłać internetowo. Czas na to jest do 26 maja. Została na do tego uruchomiona specjalna strona z dedykowaną ankietą. Link to do niej TUTAJ - KLIK!