Juwenalia, dzień balonów i duży festiwal filmowy. Najciekawsze wydarzenia we Wrocławiu na weekend 10-12 maja

Pogoda we Wrocławiu z pewnością zachęci do wyjścia z domu. W weekend temperatura będzie oscylować w granicach 18-19 st. C, a pokropić może jedynie w sobotę wieczorem. Wtedy odbędzie się m.in. znany i lubiany Festiwal Roślin we Wrocławiu. W Zajezdni Dąbie entuzjaści sadzonek na pewno znajdą coś dla siebie.

Dzień wcześniej, w piątek, ruszają pierwsze z dwóch imprez juwenaliowych we Wrocławiu. Studenci bawić się będą na Polach Osobowickich także w sobotę. Imprezę organizują wrocławskie uczelnie:

Uniwersytet Wrocławski,

Akademia Wojsk Lądowych,

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu,

Uniwersytet Dolnośląski DSW,

Wyższa Szkoła Prawa,

Wyższa Szkoła Fizjoterapii,

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych.

To nie wszystko, bo w niedzielę we Wrocławiu w trakcie dnia odbędzie się festiwal balonów, a wieczorem kino pod chmurką. Nie macie pomysłu, jak spędzić weekend 10-12 maja? Zobaczcie nasze propozycje i szczegóły imprez w galerii: