Jest umowa na kolejny odcinek S8 Wrocław - Kłodzko. Tak poprowadzi, oto wizualizacje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka. Tym razem chodzi o 14-kilometrowy odcinek z Ząbkowic Śląskich do Barda. Zaprojektuje i wybuduje go konsorcjum firm Kobylarnia (lider) oraz Mirbud. Wartość umowy wynosi ponad 378 mln zł. Wykonawca w pierwszej kolejności zrealizuje prace projektowe, uzyska decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie rozpocznie prace w terenie. Dlatego tych ostatnich z pewnością nie ma co spodziewać się w tym roku. Gdy na placu budowy pojawią się już robotnicy i maszyny, realizacja powinna trwać do wiosny 2028 roku.

Przebieg fragmentu drogi ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo

Dziś droga S8 pod Wrocławiem kończy się w okolicach miejscowości Magnice, na rondzie. Dalej, do Kłodzka, jedziemy drogą krajową nr 8, która tylko w kilku miejscach ma dwa pasy ruchu. Za kilka lat ma się to zmienić - ZOBACZ WIZUALIZACJE NOWEGO ODCINKA S8 GDDKiA

Droga ekspresowa S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Bardem pobiegnie zupełnie nowym śladem. W minimalnym stopniu będzie wykorzystywać przebieg obecnej DK8, głównie na przecięciach z nią. W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: