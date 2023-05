Pod Sky Tower we Wrocławiu nadal będzie klepisko i zrujnowany chodnik. Oferty na remont były za drogie

Planowana inwestycja przy ulicy Radosnej nie powiedzie się?

O tę inwestycję zabiegali mieszkańcy oraz Rada Osiedla Powstańców Śląskich. W zachodniej części ulicy brakuje utwardzonego chodnika, a ten przy targowisku jest w bardzo złym stanie.

Odcinek drogi jest codziennie intensywnie uczęszczany. Wykorzystują go uczniowie ze SP nr 72, klienci targowiska i pobliskich sklepów, pacjenci przychodni oraz klienci okolicznych supermarketów i galerii handlowych. Trasę pieszym blokują też zaparkowane samochody, co ogranicza przestrzeń. Wszystko to odbywa się w pobliżu prestiżowego Sky Tower.

– Już niedługo pojawimy się na ul. Radosnej z kolejnym zadaniem pieszym. Zajmiemy się chodnikiem biegnącym wzdłuż całej jej północnej pierzei, od ul. Powstańców Śląskich do Komandorskiej – zapowiadał w połowie kwietnia, na łamach mediów społecznościowych prezydent Jacek Sutryk.

Planowana inwestycja zakłada: