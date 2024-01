Przełom polityczny w sejmiku? Jest wniosek opozycji o odwołanie Andrzeja Jarocha z funkcji przewodniczącego Maciej Rajfur

Andrzej Jaroch to doświadczony polityk Prawa i Sprawiedliwości. Startował w ostatnich wyborach parlamentarnych do Sejmu, ale bez powodzenia. Przewodniczącym sejmiku jest od 2018 roku. Archiwum sejmiku dolnośląskiego

Do kancelarii sejmiku województwa dolnośląskiego wpłynął dzisiaj wniosek o odwołanie przewodniczącego. Podpisało się pod nim 18 radnych. To oznacza, że w ciągu 7 dni zostanie zwołana sesja nadzwyczajna. Przed nami trzecia już taka próba opozycji. Poprzednie się nie udały, ale z naszych informacji wynika, że tym razem dojdzie do przełomu. Wszystko wskazuje, że Platforma Obywatelska i reszta opozycji osiągnie cel.