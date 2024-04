Wybory samorządowe 2024 we Wrocławiu. Nie masz meldunku? Dopisz się do spisu wyborców przed drugą turą Remigiusz Biały

Przed nami – mieszkańcami Wrocławia – ważny wybór prezydenta Wrocławia. W drugiej turze zmierzą się Izabela Bodnar i Jacek Sutryk. A co z osobami, które nie są zameldowane we Wrocławiu, ale tu mieszkają, np. studentami? Też mogą zagłosować, wystarczy dopisać się do spisu wyborców w komisji, która obejmuje nasz adres zamieszkania. Można to zrobić tuż przed drugą turą. Gdzie złożyć wniosek i jak udowodnić, że się mieszka we Wrocławiu? Podajemy adresy i niezbędne informacje, aby załatwić formalności.