Remis w głosowaniu i przegrana opozycji. Przewodniczący sejmiku zostaje

W miejsce Andrzeja Jarocha, radni opozycji chcieli powołać radnego Aleksandra Skorupę, wcześniej m.in. burmistrza Brzegu Dolnego, posła i wojewodę dolnośląskiego. Propozycję tę poparli radni Nowoczesnej Plus oraz Bezpartyjnych Samorządowców.

W burzliwej debacie, argumenty za odwołaniem Andrzeja Jarocha prezentował Marek Łapiński, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku. Zarzucił przewodniczącemu doprowadzenie do awantury wokół nominowania Olgi Tokarczuk do tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario i w efekcie do odrzucenia przez noblistkę tego tytułu. - Zgłoszenie przez pana konkurencyjnego wniosku o nagrodzenie biskupa Ignacego Deca było wielką ujmą dla pisarki - powiedział Marek Łapiński.

Jako kolejne powody do odwołania wskazał awanturę wokół uchwały popierającej Strajk Kobiet oraz zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmiku w trybie stacjonarnym 1 kwietnia w szczycie pandemii, tylko po to, by odwołać z zarządu województwa Pawła Wybierałę. Zarzucił mu także dążenie do przekazania Stawów Milickich Lasom Państwowym i wreszcie - jako przedstawicielowi koalicji rządzącej regionem - przyzwolenie na obcięcie przez rząd, miliardów złotych z funduszy unijnych dla Dolnego Śląska na najbliższe lata.