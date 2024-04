Poseł Michał Jaros dla "Gazety Wrocławskiej": Chcę poprowadzić Dolny Śląsk jako marszałek województwa Maciej Rajfur

Wideo

W studio "Gazety Wrocławskiej" gościł poseł Michał Jaros, przewodniczący dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Podsumował on wybory samorządowe do Rady Miejskiej Wrocławia i do sejmiku dolnośląskiego. Skomentował także swoją kandydaturę na marszałka województwa, a także aferę z Jackiem Protasiewiczem, który może jeszcze znaleźć się w sejmiku.