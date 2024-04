Jacek Sutryk przed drugą turą wyborów. Czy będzie debata? Jakie planuje inwestycje? Co z finansowaniem Śląska? ROZMOWA

Chyba niewielu obserwatorów wrocławskiej sceny politycznej spodziewało się aż tak zaciętego boju w tegorocznych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie w pierwszej turze nieznacznie wygrał Jacek Sutryk, którego wynik to 34,33 proc. Izabela Bodnar nie dobiła do 30-procentowego poparcia i osiągnęła wynik 29,80 proc. Oboje spotkają się w drugiej turze wyborów która już w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia.

Oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Wrocławia:

Przed drugą turą wyborów oboje kandydatów na prezydenta Wrocławia wyruszyło na miasto, do ludzi. Za Jackiem Sutrykiem krok w krok chodzą jednak wrocławscy urzędnicy. Część z nich jest ściśle związana…

Jacek Sutryk w Studiu Gazety Wrocławskiej

Zaprosiliśmy do naszego studia oboje kandydatów i te zaproszenia zostały przyjęte. We wtorek z Jackiem Sutrykiem rozmawialiśmy m.in. o kontrowersyjnych plakatach, które pojawiły się w mieście, o planach na nadchodzącą kadencję i o tym jak wywiązał się ze złożonych 5 lat temu obietnic. Jacek Sutryk odniósł się również do kwestii, czy miejskie spółki nadal będą finansować piłkarski Śląsk. Opowiedział nam także jak odpoczywa od trudów kampanii. Zobaczcie pełny zapis rozmowy z urzędującym prezydentem Wrocławia.