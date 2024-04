Prof. Robert Alberski z UWr: Trudno wskazać faworyta we Wrocławiu przed II turą. Rozstrzygnięcie jest sprawą zupełnie otwartą

Maciej Rajfur: Gorący polityczny czas dla Wrocławia. Mieszkańców rozgrzewa temat II tury wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Jacek Sutryk oraz Izabela Bodnar. Jak Pan interpretuje ten wynik z I tury? Kto jest faworytem ostatecznego rozstrzygnięcia?

Prof. Robert Alberski:Cała wartość tych wyborów polega na tym, że trudno wskazać faworyta. Przede wszystkim ze względu na niejasną postawę Koalicji Obywatelskiej. Ta pierwsza tura zamieniła się nieco w referendum w ramach tego ugrupowania. Czy jesteśmy za Jackiem Sutrykiem, czy nie? Ci, którzy byli przeciwko, szukali konkurenta i konkurentki. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej pokazały, że KO jest potężną siłą we Wrocławiu, tylko oni nie do końca słuchali lidera PO czyli Donalda Tuska i niekoniecznie wsparli obecnego prezydenta Wrocławia. Wyszło tak, że dwie trzecie głosujących 7 kwietnia w mieście zagłosowało przeciwko prezydentowi Sutrykowi. I z tego układu najlepiej wyszła Izabela Bodnar. Gra teraz jest absolutnie otwarta. Trudno powiedzieć, kto zwycięży. Różnica, która dzieli ich po pierwszej turze jest w zasadzie żadna (4,5 proc. – przyp. red.). Sprawa jest otwarta.