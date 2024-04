Pierwsze rozmowy po II turze. Sutryk: Kampania mnie pozytywnie zmieniła. Bodnar: Tyle obietnic... Trzymamy za słowo panie Jacku!

Według wstępnych badań sondażowych Jacek Sutryk zdobył 67,8 proc. głosów. Izabela Bodnar uzyskała 32,2 proc. głosów. Zakładając nawet błąd szacunkowy ostateczny rezultat się nie zmieni.

To oznacza, że dotychczasowy prezydent Wrocławia wywalczył reelekcję:

- W pokorze poczekamy do ostatecznych wyników. Ale gdyby te wyniki sondażowe miały się potwierdzić, to znaczy, że wszyscy razem zrobiliśmy to. Bo w tej kampanii nie byłem sam. Ponad 17 lat pracy dla Wrocławia byłem z ludźmi, którym zależy. Dziękuję za to zaufanie. Chciałbym prosić o zaufanie tych, którzy na mnie dzisiaj ani dwa tygodnie temu nie głosowali – powiedział tuż po opublikowaniu wyników exit poll Jacek Sutryk.