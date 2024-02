Protest rolników na Dolnym Śląsku. Mamy informację o planowanej blokadzie A4 i S5 pod Wrocławiem. Dolny Śląsk utonie w korkach?

Traktory wyjadą na autostradę

Jak przekazują rolnicy, we wtorek (20 lutego) ciągniki całkowicie zablokują węzeł Brzezimierz na autostradzie A4. Protestujący z Oławy i powiatów ościennych będą tam stali aż do niedzieli (25 lutego). Należy się ich spodziewać na drodze już od godziny 6 rano (we wtorek od godz. 10). Przejazd będzie możliwy dopiero około godz. 22.