Strajk rolników na Dolnym Śląsku. 21 marca 2024 będą blokady dróg, mostów i utrudnienia w ruchu. Sprawdź listę!

Przez Dolny Śląsk przetacza się kolejna fala protestów rolniczych. Rolnicy nie odpuszczają i planują do skutku blokować drogi. Choć masowe blokowanie węzłów na autostradzie A4 było wczoraj, to kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu na innych trasach.

Blokady dróg na Dolnym Śląsku 21 marca

Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Choć rolnicy nie mają zamiaru przekraczać granic administracyjnych Wrocławia, ustawiają się 20 marca, na wjazdach do miasta. Tworzą się gigantyczne korki. Zablokowane…

Rolnicy będą protestować w różnych formach. Będą blokować węzły, pojedyncze pasy ruchu lub ronda. Godziny też są różne, ale wszystkie akcje zaczną się przed południem. W zależności od lokalizacji organizatorzy zgłosili od 50 do 200 uczestników.

Lista utrudnień na 21 marca

Małuszów

DK 35 do komisu AA Auto w obu kierunkach (pow. wrocławski)

Kobierzyce

Węzeł Kobierzyce na wysokości DK 35 w kierunku ronda Magnice (pow. wrocławski)

Trzebnica

Węzeł S5 Kryniczno, droga DW359 (pow. trzebnicki)

Strzelin

Rondo im. Zesłańców Sybiru w Strzelinie, tj. skrzyżowanie dróg K39 z W395 ul. Wolności – Kościuszki – Wojska Polskiego – Ząbkowicka – Dzierżoniowska (pow. strzeliński)

Brzezimierz

Zgromadzenie na autostradzie A4 od węzła Brzezimierz gmina Domaniów powiat oławski do węzła Przylesie w obu kierunkach w dniach 20.03.2024r od godz. 10.00 do 19.04.2024r do godziny 24.00 przez 24 godziny na dobę. (pow. oławski)

Oława

Zgromadzenie w Oławie na moście rzeki Odra droga W 396 w obu kierunkach w dniach 20.03.2024r od godz. 10.00 do 19.04.2024r do godziny 24.00 przez 24 godziny na dobę.