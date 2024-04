Kierowca z Legnicy zabawił się w rajdowca. Grozi mu 5 lat pozbawienia wolności. Mamy nagranie! Michał Perzanowski

Kierowca volkswagena z Legnicy próbował na własnej skórze przekonać się, jak to jest wyprzedzać w rajdowych warunkach. Jadąc swoim autem, z nadmierną prędkością, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w krawężnik i zniszczył bariery energochłonne. Jego auto miało tablice przypisane do innego, za co grozi 5 lat pozbawienia wolności!