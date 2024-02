Protest rolników we Wrocławiu dobiegł końca. Pół tysiąca ciągników sparaliżowało miasto na długie godziny!

Kulminacja rolniczego protestu. Pół tysiąca ciągników ruszyło dziś w nocy w kierunku centrum Wrocławia. Dla kierowców, pasażerów i mieszkańców oznacza to ogromne utrudnienia. Prezydent miasta ostrzega kierowców, a sami rolnicy proszą o wyrozumiałość. Pierwsze z rolniczych maszyn już w nocy pojawiły się w centrum! Zobaczcie zdjęcia z nocnego przejazdu ciągników do centrum Wrocławia.

PROTEST ROLNIKÓW WE WROCŁAWIU - AKTUALIZACJA

Ten materiał jest aktualizowany. Odśwież stronę, aby wyświetlić najnowsze wiadomości. Godz. 15:20 - Protest rolników zakończył się. Ruch drogowy powinien być coraz płynniejszy, choć nie wolno zapominać, że zaczął się też popołudniowy szczyt komunikacyjny. Policja nie zamyka już żadnych skrzyżowań, a MPK Wrocław kursuje według rozkładu i po stałych trasach.

- Do Wrocławia wjechało około 500 ciągników, ale dzisiejszym zgromadzeniu wzięło udział około 2 000 osób. Organizatorzy zakończyli też dzisiaj zgromadzenie na alei Sobieskiego. Co oznacza, że rolnicy nie planują już tam protestować. Jezdnia na Psim Polu w obu kierunkach jest przejezdna – mówi Monika Dubec, z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu.

Koniec protestu, nie oznacza końca problemów komunikacyjnych na AOW:

Godz. 14:40 - Rolnicy odjeżdżają spod urzędu i wjeżdżają na skrzyżowanie Oławskiej i Piotra Skargi Ciągniki kierują się do dworca. Ruch w mieście będzie teraz bardzo utrudniony. Godz. 14:20 - podsumowanie protestu przez przewodniczącego DIR Jak przyznał Waldemar Mazurek, przewodniczący Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu wrocławskiego, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, protest wymknął się spod kontroli. - Demonstracja jest rozwiązana przez organizatorów z powodu zakłóceń, które nie powinny mieć miejsca. My też powinniśmy przestrzegać pewnych ustaleń - stwierdził Mazurek. Jak ocenił, organizator rozwiązując manifestację "podjął bardzo dobrą decyzję". Po rozwiązaniu rolniczego protestu pod Domem Europy to właśnie tutaj zebrały się tłumy manifestantów.

Godz. 14:00 - Kolumna ciągników przejechała ul. Lotniczą Uczestnicy protestu kierują się w stronę ul. Kosmonautów oraz osiedla Leśnica. Mogą występować utrudnienia w ruchu. Rolnicy powoli odjeżdżają spod Urzędu Wojewódzkiego. Mogą wystąpić inne utrudnienia.

Godz. 13:30 - Część ciągników przemieszcza się ul. Kazimierza Wielkiego Ciągniki jadą szybko i nie blokują ruchu. Pozostali protestujący nadal przebywają po urzędem wojewódzkim. Mowa jest o końcu protestu, który przewidywany jest do godziny 14:00. Przypomnijmy, że zgromadzenie zostało oficjalnie rozwiązane lecz rolnicy nadal protestują. Więcej informacji pod filmem:

Z nieoficjalnych informacji wynika, że niektórzy rolnicy rozproszyli się po mieście, jeżdżą po ulicach i trąbią. Na mieście można więc będzie spotkać niedługie kordony ciągników. Godz. 12:40 - Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zamknięty dla petentów! - Szanowni Państwo, dzisiejszy protest rolników został rozwiązany przez samego organizatora tego protestu. Jednak we Wrocławiu marsz nadal trwa. Ze względów bezpieczeństwa na czas trwania demonstracji Dolnośląski Urząd Wojewódzki będzie nieczynny dla petentów. Dziękujemy za wyrozumiałość - poinformował wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń.

Godz. 12:35 - Kolejne ciągniki wjeżdżają na schody urzędu wojewódzkiego Godz. 12:10 - Opony wciąż się tlą, strażacy niedopuszczeni do miejsca pożaru Tymczasem na miejscu rozpoczęły się przemowy. W ruch nadal idą race i petardy. Zablokowany jest ruch na moście Grunwaldzkim. Godz. 11:45 - przypomnijmy postulaty rolników! Natychmiastowe odstąpienie od wszystkich założeń "Europejskiego Zielonego Ładu" i stworzenie nowej WPR na zasadach rolników.

Zakaz wprowadzania na rynek polski i UE produktów wytwarzanych w sposób inny niż zalecany w dyrektywach UE oraz przywrócenie ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy.

Natychmiastowa rozbudowa infrastruktury portowej i magistrali kolejowej w celu poprawy logistyki związanej z eksportem płodów rolnych.

Znaczne ograniczenie biurokracji w rolnictwie, uproszczenie prawa i zwiększenie swobody działania sektora rolnego.

Ułatwienie prowadzenia inwestycji rolniczych na terenach wiejskich.

Odstąpienie od zakazu stosowania nawozów azotowych w okresie od listopada do marca.

Godz. 11:30 - Pożar pod urzędem wojewódzkim Na miejsce dużego pożaru wezwano straż pożarną, ale wóz gaśniczy nie ma jak się przebić przez kordon protestujących. Strażacy nie mają jak podjąć działań gaśniczych. Stos opon i siana rozpala się coraz mocniej. Jest czarny gryzący dym i wysoka temperatura. Godz. 11:20 - Rolnicy powoli docierają pod Urząd Wojewódzki. Mają trumnę Godz. 11:00 - Niebezpieczne sytuacje na trasie przemarszu! Ruch samochodów na trasie przemarszu został wstrzymany, ale MPK nie zatrzymało ruchu tramwajów, które przejeżdżają obok przechodzących ludzi. Momentami tworzy to bardzo niebezpieczne sytuacje. Godz. 10:30 - Policja informuje o rozwiązaniu zgromadzenia i nakazuje się rozejść Uwaga uwaga tu policja! Organizator rozwiązał wydarzenie i prosi o rozejście się. Takie komunikaty płyną z policyjnych megafonów na ul. Widok. Zgromadzenie zostało rozwiązane ponieważ jego uczestnicy nie stosowali się do zasad, puszczając m.in. petardy. Ciągniki będą się powoli przesuwać w stronę Urzędu Wojewódzkiego.

Godz. 10:20 - Rolnicy sięgnęli po megafony Rolnicy sięgnęli po megafony i tłumaczą swoje postulaty urzędnikom Komisji Europejskiej. - Dlaczego 10 procent naszej ziemi ma leżeć odłogiem? Żeby Unia importowała zboże i inne produkty? To przecież podcinanie nam gardeł. Godz. 10:15 - Rolnicy obrzucili jajkami budynek Komisji Europejskiej Policja apeluje o spokój i rozejście się zgromadzenia. Dalsza część tekstu pod zdjęciem Jarosław Jakubczak / Polska Press Godz. 9:50 - Rolnicy są już na placu Dominikańskim i zmierzają w stronę ul. Widok Centrum Wrocławia świeci pustkami. Znacznie mniej kierowców zdecydowało się dziś na własny transport.

Tymczasem przy ul. Widok zgromadziło się już około 200 osób. Rolnicy są oburzeni, że siedziba KE i PE jest dziś zamknięta. Tłum będzie krążył pieszo i ciągnikami między Widokiem a Urzędem Wojewódzkim. Zapowiadają, że ruch na ul. Kazimierza Wielkiego, Oławskiej, placu Dominikańskim i Społecznym będzie całkowicie zablokowany. Traktory staną też przed budynkiem głównym Poczty Polskiej.

Godz. 9.00 - gorąco na ul. Widok Grupa rolników wystawiła pod drzwiami budynku Komisji Europejskiej belki z sianem. Nakleili na nich plansze ze swoimi postulatami. - Zamknęli nam urząd w dniu, w którym będziemy tu protestować. Czy tak się nas powinno traktować? Będziemy tu do końca dnia i walczymy o swoje racje. Polska ma obecnie najdroższą żywność w Europie, a działania Unii, tak zwane „proekologiczne” sprawia, że część naszego sprzętu nie wyjedzie w pole i na trasę. A przecież trzeba za to płacić, trzeba utrzymać pracowników i mieć z czego im zapłacić - mówi Jarosław Michalski, jeden z organizatorów. Tak brzmią hasła na transparentach rolników pod siedzibą Komisji Europejskiej. Od myszy do cesarzy, wszyscy żyją z gospodarzy.

Unijna polityka zniszczy ziemię i polskiego rolnika

Tu Zielony Ład, tam oprysk na tacy, nasze zjedzą myszy a tamto Polacy.

Pilnujący zgromadzenie policjanci poprosili uczestników protestu o usunięcie belek z sianem. Rozległy się krzyki. Protestujący mówią, że poproszono ich o wylegitymowanie i jest to prowokacja. Na ręce dowodzącego grupą zabezpieczającą próbowano złożyć urnę symbolizującą polskie rolnictwo. Zgromadzenie przy ul. Widok liczy już około 100 osób. Są polskie flagi i banery z postulatami oraz hasłami.

Od myszy do cesarzy, wszyscy żyją z gospodarzy.

Unijna polityka zniszczy ziemię i polskiego rolnika

Tu Zielony Ład, tam oprysk na tacy, nasze zjedzą myszy a tamto Polacy.

Unijna polityka zniszczy ziemię i polskiego rolnika

Tu Zielony Ład, tam oprysk na tacy, nasze zjedzą myszy a tamto Polacy.

- Zamknęli nam urząd w dniu, w którym będziemy tu protestować. Czy tak się nas powinno traktować? Będziemy tu do końca dnia i walczymy o swoje racje. Polska ma obecnie najdroższą żywność w Europie, a działania Unii, tak zwane „proekologiczne" sprawia, że część naszego sprzętu nie wyjedzie w pole i na trasę. A przecież trzeba za to płacić, trzeba utrzymać pracowników i mieć z czego im zapłacić - mówi Jarosław Michalski, jeden z organizatorów. Godz. 8:30 - pod Urzędem Marszałkowskim rolnicy serdecznie witają urzędników Rolnicy witają urzędników, wręczając im owoce. Ich protest przebiega pokojowo. O godz. 8:30 odbędzie się na placu Społecznym Msza święta.

Godz. 8:00 - kierowcy wiedzieli o proteście i nie przyjechali do miasta. Spokojnie choć nie bez utrudnień Ostrzeżenia przed protestem dotarły do bardzo szerokiego grona osób spoza Wrocławia. Cześć z nich nie wybrała się do miasta w godzinach porannych. Sytuacja na południu jest spokojna - na ul. Buforowej nie ma korków, ruch na ul. Opolskiej również jest mniejszy. Utrudnienia są za to na al. Karkonoskiej.

W innych częściach miasta kierowcy stoją m.in. na ul. Mokronoskiej, moście Milenijnym i na niektórych fragmentach ul. Hallera. Poza tym ruch drogowy przebiega sprawnie. Dalsza część tekstu - pod zdjęciem Strajk Rolników we Wrocławiu sparaliżuje 15 lutego całe miasto! Jarosław Jakubczak / Polska Press Godz. 7:20 - pod urzędem wojewódzkim i marszałkowskim są już tłumy

Mnóstwo ciągników zgromadziło się przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim WOjewództwa Dolnośląskiego. Tłumy są także na ul. Widok. Są syreny, świece dymne i petardy. Większość zapowiedzianych ciągników jest już w mieście.

Na ten moment ruch odbywa się normalnie i nie ma większych utrudnień związanych z protestem. Dalsza część tekstu - pod zdjęciem Strajk Rolników we Wrocławiu sparaliżuje 15 lutego całe miasto! Jarosław Jakubczak / Polska Press Godz. 6:35 - Rolnicy pod kolejnym urzędem

Protestujący zbierają się także przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Słowackiego we Wrocławiu. Godz. 6:15 - Trumna przed Punktem Informacyjnym Unii Europejskiej we Wrocławiu

Do centrum miasta przybywają kolejni rolnicy. Przy ul. Widok 10, przed Punktem Informacyjnym Unii Europejskiej we Wrocławiu pojawiła się symboliczna... trumna. Na wstęgach czytamy "Ostatnie pożegnanie - polskie rolnictwo". Protestujący rolnicy przyznają, że mają żałobne nastroje, a polityka UE w niezmienionej formie doprowadzi do szybkiej śmierci polskich gospodarstw. Dalsza część tekstu - pod zdjęciem Godz. 5:30 - Rolnicy są w centrum Wrocławia

Rolnicy systematycznie docierają do centrum Wrocławia. To oznacza utrudnienia dla kierowców. Obecnie jest ich najwięcej w okolicy ul. Widok oraz przy Urzędzie Wojewódzkim. Jak usłyszeliśmy od organizatorów na godz. 8.30 zaplanowana została polowa msza święta. Dalsza część tekstu - pod zdjęciem Godz. 3:00 - Kolumny ciągników wjechały do centrum Wrocławia pod urzędy: wojewódzki i marszałkowski

Przejechały m.in. z al. Sobieskiego, przez rondo Reagana, most Grunwaldzki i estakadę na pl. Społecznym.

Godz. 2:30 - Pierwsze ciągniki pod budynkiem Komisji Europejskiej przy ul. Widok.

Protest rolników we Wrocławiu - 15 lutego opanują miasto

Protest rolników zaostrza się i przenosi do ścisłego centrum Wrocławia. Dziś w nocy, między innymi z al. Jana III Sobieskiego, gdzie rolnicy blokowali ważną drogę wjazdową do Wrocławia, około 100 traktorów ruszyło ulicami w kierunku centrum. Maszyny rolnicze nadjeżdżają też z innych kierunków. W sumie do Wrocławia wjedzie dziś około pół tysiąca ciągników. Zobacz też: Rolnicy od kilku dni protestowali na al. Sobieskiego we Wrocławiu. Zobacz zdjęcia Cześć maszyn zaparkuje na ul. Widok przy siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Reszta zajmie parking przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim przy ul. Mazowieckiej oraz przy Poczcie Głównej. Rolnicy głównymi ulicami z ul. Widok przejdą i przejadą pod Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

W czwartek 15.02.2024r., od wczesnych godzin porannych, w związku z trwającym protestem rolników na terenie Wrocławia oraz dróg dojazdowych do miasta, mogą wystąpić poważne utrudnienia w ruchu: Utrudnienia na terenie Wrocławia mogą wystąpić w szczególności: ul. Widok,

ul. Kazimierza Wielkiego,

ul. Oławska,

ul. Traugutta,

Plac Społeczny,

Plac Powstańców Warszawy,

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, ul. Piotra Skargi,

ul. Teatralna.

W związku z występującymi utrudnieniami w ruchu, policja apeluje o wybór alternatywnych tras oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń obecnych na miejscu funkcjonariuszy.

Protest rolników wymusił zmiany w kursowaniu MPK Wrocław

Od ok. godz. 5.00 do ok. 14.00 zamknięta dla ruchu zostanie ul. Widok. Od godziny ok. 9.30 do ok. 12.00 objazdami (z pominięciem ul. Widok) kursować będą tramwaje linii: 6 i 7, 18. Także w czasie przejścia protestujących (ok. 10.00-12.00) z ul. Widok, przez ul. Oławska i pl. Społeczny do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, czasowo wstrzymywana zostanie autobusowa komunikacja zbiorowa. - Prosimy, by wziąć te utrudnienia pod uwagę planując wyjazdy do pracy, szkoły, czy na uczelnie. Zalecamy omijanie centrum Wrocławia i w miarę możliwości korzystanie z komunikacji miejskiej - mówi Monika Dubiec z wrocławskiego magistratu.

Trasy objazdu:

Autobusy:

D – w kierunku Os. Sobieskiego od Arkad, przez Kościuszki – Kołłątaja – Skargi – Galeria Dominikańska (zmiana nie powoduje ominięcia żadnego przystanku na trasie) – wdrożenie od porannych wyjazdów do 12.30. Tramwaje:

Operacyjne wprowadzenie objazdów z powodu zamknięcia ul. Widok w godz. 9.30-12.30 dla linii tramwajowych:

6, 7 – w kierunku Kromera i Poświętnego: od Renomy przez Podwale – Krupnicza – K. Wielkiego – Szewska (dalej zgodnie z rozkładem. W przeciwną stronę zgodnie z rozkładem. Zmieniona trasa omija przystanki: Opera, Świdnicka (Dom Europy).

18 – w obu kierunkach od: Teatralna – pl. Teatralny – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – K. Wielkiego dalej stałą trasą (omija przystanki Świdnicka (Dom Europy), Świdnicka, Zamkowa) Nad przebiegiem zgromadzenia czuwać będą funkcjonariusze policji. Działania zabezpieczające wspierać będą także wrocławscy strażnicy miejscy, nadzór ruchu MPK oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgromadzenie formalnie rozpocznie się ok. godz. 10.00 i potrwa do godz. 17.00. Planowana liczba uczestników – ok. 1 000 osób.

Protesty rolników. O co chodzi? Jakie są postulaty?

Polscy rolnicy, wzorem swoich kolegów z Europy zachodniej zaprotestują przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Związkowcy tłumaczą, że nie ma zgody na wdrażanie „Europejskiego Zielonego Ładu”. Ten zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej, co będzie wiązało się ze zniszczeniem rolnictwa. Według brukselskich urzędników, to właśnie rolnictwo przyczynia się do nadmiernej emisji dwutlenku węgla. Przeciwnicy odpowiadają, że rolnictwo odpowiada za jedynie 10 procent emisji.

Polscy rolnicy protestują także przeciwko zniesieniu ograniczeń w imporcie zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej. Te w niekontrolowany sposób zalewa głównie polski rynek produkcji spożywczej, do tego jest tańsze i o wiele gorszej jakości. A to odbija się na cenach i jakości produkowanej żywności. Zobacz naszą relację!