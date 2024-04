Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy, prezentacja nowoczesnych pojazdów i uzbrojenia we Wrocławiu. Zobacz zdjęcia!

Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się na terenie 10. Brygady Łączności we Wrocławiu, przy ul. Trzmielowickiej 28. Złożyli ją żołnierze ochotnicy, którzy wcześniej wzięli udział w trwającym 28 dni intensywnym szkoleniu podstawowym. Podczas szkolenia zdobywali praktyczne umiejętności oraz niezbędną wiedzę teoretyczną. Przysięga wojskowa była zwieńczeniem ich wysiłku.

- Dzień złożenia przysięgi wojskowej jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza. Jest wyrazem autentycznego patriotyzmu. Słowa przysięgi wojskowej są nacechowane wartościami, które stanowią drogowskaz dla każdego żołnierza. Pragnę, aby te fundamentalne zasady wyrażone w rocie przysięgi wojskowej towarzyszyły Wam przez całą służbę, inspirując Was do działania każdego dnia dla dobra naszej Ojczyzny – zwrócił się do składających przysięgę dowódca 10. Wrocławskiej Brygady Łączności, pułkownik Dariusz Dejneka.