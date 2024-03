Potężny protest rolników szykuje się już 20 marca na Dolnym Śląsku. Które drogi zostaną zablokowane?

Przeciwko czemu protestują rolnicy?

Przypomnijmy, że rolnicy walczą m.in. z postanowieniami europejskich urzędników dotyczących zielonego ładu. Dotyka on bezpośrednio polskich rolników. W jednym z punktów jest zapis, że docelowo 10 procent ich własnych gruntów ma zostać nieobsianych, na co absolutnie rolnicy się nie zgadzają. W tym roku przymusowe ugorowanie dotyczy 4 procent z gruntów zgłaszanych do dopłat.