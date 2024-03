Wrocław Główny Wąskotorowy. Kolej dojazdowa docierała kiedyś na ten wrocławski plac!

Wrocławska Kolej Dojazdowa, a dokładniej Kolej Wąskotorową Wrocławsko-Trzebnicko-Prusicką uruchomiono w 1894 roku w okolicach Milicza. Z Wrocławia do Prusic wąskotorówka zaczęła jeździć od 1899 roku.

Dworzec Miejski tuż przy Wrocław Nadodrze

Dworzec Miejski funkcjonował przez wiele lat w sąsiedztwie dworca Wrocław Nadodrze. Działał jako stacja czołowa, podobnie zresztą jak Dworzec Świebodzki, czyli ostatnia stacja na linii, gdzie wejście zrobione było od przodu (czoła) dworca i pasażerowie mieli od razu dostęp do wszystkich peronów.

Tory prowadziły z dworca na północ głównymi ulicami: Pomorską i Reymonta i dalej przez most Osobowicki. Składy kolei wąskotorowej zatrzymywały się później na stacjach: Wrocław-Karłowice, Wrocław-Różanka, Wrocław-Poświętne i w Widawie znajdującej się już wówczas poza granicami miasta.

Jak szybko jeździła wrocławska wąskotorówka?

Trzeba uczciwie przyznać, że wąskotorówka nie należała do demonów szybkości. Średnia prędkość wynosząca w latach 40-tych XX wieku około 15 km/h powodowała, że skład z Trzebnicy do Wrocławia jechał aż 1h 45 minut.

Wrocławska Kolej Wąskotorowa - którędy jeździła, gdzie się zatrzymywała?

Linia przez lata docierała z Wrocławia przez Trzebnicę do Prusic, Milicza i Żmigrodu. Likwidacja połączenia wąskotorowego Trzebnicy z Wrocławiem nastąpiła 27 maja 1967. Co ciekawe, w asyście milicji, bo okoliczni wrocławianie protestowali przeciwko temu. Cała kolej została zlikwidowana 14 września 1991. Dziś sporymi fragmentami, którymi dawniej biegły tory, ma prowadzić atrakcyjna droga rowerowa z Wrocławia do Milicza i Żmigrodu. Jej fragmenty już powstały - zobacz i przeczytaj poniżej: