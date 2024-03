Protest rolników na Dolnym Śląsku. Sąd Okręgowy podjął decyzję w sprawie blokady miasta. Co to oznacza dla mieszkańców?

- Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 19 marca 2024 r. oddalił odwołanie organizatora zgromadzenia od decyzji Prezydenta Miasta Wrocław z dnia 15 marca 2024 r. o zakazie zgromadzenia publicznego planowanego na dzień 20 marca 2024 r. od godziny 6.00 do godziny 24.00 we Wrocławiu Leśnicy, na drodze nr 94, Rondo Żołnierzy Łącznościowców, ul. Malczyckiej, ul. Średzkiej w kierunku ronda i drogi nr 94 - przekazują przedstawiciele biura prasowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.