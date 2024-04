Na Świebodzkim niedziela jest zawsze handlowa! Jak długo jeszcze przetrwa ten targ? Oto labirynt straganów widziany z drona

Tłum, jak na Świebodzkim - to wrocławskie powiedzenie opisuje coniedzielne targowisko, organizowane na terenie dawnego dworca przy pl. Orląt Lwowskich. Klimat tego miejsca jest nie do podrobienia. I to nie tylko ze względu na mnogość klientów! Na straganach znajdziemy zatrważającą liczbę towarów: ubrania, jedzenie, sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, płyty, pralki, części samochodowe, firanki, dywany, wersalki, szafy i narzędzia. A to tylko malutki wycinek z listy, która wydaje się nie mieć końca.

Tak targowisko na Dworcu Świebodzkim wygląda od środka: