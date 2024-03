Jacek Sutryk pozwał Annę Zalewską w trybie wyborczym. Chodzi o betonozę na pl. Nowy Targ we Wrocławiu

Europoseł opowiadała o Łukaszu Kasztelowiczu, kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wrocławia i o jego sztandarowym punkcie programu, czyli walce o lepsze środowisko. Zalewska pozwoliła sobie na aluzję wobec Jacka Sutryka.

- Łukasz (…) naprawdę wie, co to znaczy chronić środowisko. (…) Pan prezydent bezwzględnie betonuje. Proszę zobaczyć, co jest koło Galerii Dominikańskiej. Za miliony złotych zabetonował park, a w tej chwili za miliony złotych będzie próbował nasadzać tam drzewa. To kwintesencja pomyślunku o tym, jak mówić o oddychaniu we Wrocławiu – powiedziała Anna Zalewska w wywiadzie dla Radia Rodzina.